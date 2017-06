Vodafone sieht Netz nicht gefährdet Infolge der Brandanschläge auf Kabeltrassen der Bahn gab es auch eine Störung im Vodafone-Netz. Tausende Haushalte in Sachsen waren betroffen. Grund zur Aufregung sieht der Netzanbieter aber nicht.

Kein Grund zur Sorge, die Routinen greifen: In der Konzernzentrale von Vodafone Deutschland in Düsseldorf ist man zufrieden mit der schnellen Wiederherstellung des Netzes nach dem Ausfall am Montag. © dpa

Die Brandanschläge auf das Kabelnetz der Deutschen Bahn haben am Montag in Sachsen nicht nur für Chaos im Zugverkehr gesorgt, auch das Vodafone-Netz war stundenlang gestört. Auf einer Karte der Website „allestörungen.de“ lagen über den Ballungsräumen Dresden, Chemnitz und Leipzig tiefrote Kreise, die den Bereich der gemeldeten Netzausfälle dokumentierten. Auch Drittanbieter wie etwa 1&1, die das Vodafone-Netz selbst vermarkten, hatten erhebliche Empfangsprobleme.

Der Blick aufs Smartphone am Dienstagmorgen zeigte jedoch: Das Vodafone-Netz, zumindest in Dresden, funktionierte wieder. „Aber auch in den anderen Teilen Sachsens, die gestern von der Störung betroffen waren, steht das Netz seit Mitternacht in gewohnter Qualität zur Verfügung“, ergänzte Vodafone-Sprecher Volker Petendorf.

Ursache des Netzausfalls waren nach Unternehmensangaben zweifelsohne die Anschläge auf DB-Kabeltrassen in Leipzig, wo es am Montagmorgen an vier Stellen brannte. „Wir haben darauf routinemäßig reagiert und sofort Umleitungen geschaltet“, so Petendorf. Vodafone sei auf derartige Vorfälle eingestellt. „Es waren in Mitteldeutschland zwar 14 000 Haushalte betroffen, doch das ist keine neue Dimension“, erklärte er und verglich nüchtern: „Wenn Kabeldiebe statt Kupfer Glasfaser erwischen, hat das manchmal die gleichen Folgen. Sowas passiert fast jede Woche irgendwo.“ Für solche Fälle gebe es Notfallpläne und Ersatzschaltungen.

Einziger Unterschied: Die Störung hat aufgrund der Hintergründe sowie der deutschlandweiten Berichterstattung eine größere Aufmerksamkeit erzeugt. Auch die polizeilichen Maßnahmen dürften das Maß eines Einsatzes nach einem gewöhnlichen Kabeldiebstahl überstiegen haben. „Es wurden natürlich zunächst an den Brandorten Spuren gesichert. Gegen Mittag konnten unsere Techniker dann aber mit den Reparaturen beginnen“, so Petendorf.

Gegen 18.30 Uhr seien die ersten Haushalte und Großkunden wieder angeschlossen gewesen. Bis etwa 24.00 Uhr hätten die Arbeiter alle Verbindungen erfolgreich „gespleißt“, wie es fachmännisch korrekt heißt. DSL-Anschlüsse sowie Mobiltelefone seien seither wieder online. Jetzt würde lediglich noch die Stabilität des Netzes überwacht.

Wird Vodafone auf den Netzausfall besonders reagieren? „Unsere Systeme sind redundant. Wir haben gestern gesehen, dass unsere Vorkehrungen und Routinen greifen“, sagte Petendorf und erteilt damit dem Ruf nach mehr Sicherheit für Netze eine Absage. „Auch an unseren Hotlines blieb es ruhig. Die Kunden zeigten überwiegend Verständnis. Und nach acht bis zwölf Stunden hatten wir das Problem schließlich gelöst.“

Auf der SZ-Facebook-Seite sorgte der Vodafone-Ausfall allerdings für Gesprächsstoff. Viele machten ihr Unverständnis über die mutmaßlich politisch motivierten Brandanschläge deutlich und bezeichneten die noch unbekannten Täter als „Spinner“ oder sogar „Terroristen“. Ermittler vermuten nach dem Auftauchen eines Bekennerschreiben im Internet einen linksextremistischen Hintergrund und einen Bezug zum bevorstehenden G20-Gipfel in Hamburg. Followerin Martina Scharf nahm es hingegen locker. Sie schrieb: „Hab ich wenigstens meine Ruhe“. Für Linda Rosenbauer indes schien die Offline-Abendgestaltung für die Betroffenen klar zu sein. „In 9 bis 10 Monaten freut sich Sachsen über einen Babyboom“, schrieb sie.

So sah die Störungskarte am Montag aus

Quelle: allestörungen.de

zur Startseite

Artikelempfehlung Vodafone sieht Netz nicht gefährdet Dresden. Die Brandanschläge auf das Kabelnetz der Deutschen Bahn haben am Montag in Sachsen nicht nur für Chaos im Zugverkehr gesorgt, auch das Vodafone-Netz war stundenlang gestört. Auf einer Karte der Website „allestörungen.de“ lagen über den Ballungsräumen Dresden, Chemnitz und Leipzig tiefrote Kreise, die den Bereich der gemeldeten Netzausfälle dokumentierten. Auch Drittanbieter wie etwa 1&1, die das Vodafone-Netz selbst vermarkten, hatten erhebliche Empfangsprobleme. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/sachsen/vodafone-sieht-netz-nicht-gefaehrdet-3709028.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: