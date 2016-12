Villen günstiger als Plattenbau Der Mieterverein Meißen will dem Mietspiegel nicht zustimmen. Stadt und Seeg sagen: Das schadet gerade den Mietern.

Der Mieterverein Meißen und Umgebung betreut rund 3 500 Mieterhaushalte in den Landkreisen Meißen, Leipzig, Nord- und Mittelsachsen – und hat gerade scharfe Kritik an den Mieten in Meißen geäußert. Die Stadt und ihre Wohnungsbaugesellschaft verteidigen sich – und geben die Kritik zurück. © Claudia Hübschmann

Es ist ein düsteres Bild, welches Eyk Schade, Vorsitzender des Mietervereins Meißen und Umgebung, vom Wohnen in der Stadt Meißen zeichnet: Seit 2009 seien die Nettokaltmieten im Durchschnitt über 40 Prozent gestiegen, das Angebot für sozial Schwächere und Familien mit Kindern sei knapp und unzureichend. „Für eine Wohnung in der Stufe I = einfache Ausstattung, mittlere Wohnlage bei 45 Quadratmeter einen Mietpreis von 6,91 Euro anzusetzen, ist vielleicht in München nachvollziehbar, jedoch nicht in Meißen“, schreibt Schade in einem Statement an die SZ .

Seine Kritik bezieht sich vor allem auf die aktuelle Fassung eines neuen Mietspiegels, der ab Januar gelten sollte und von einer Arbeitsgruppe geschaffen wurde, in der neben Schade auch Vertreter der Vermieterseite mitwirken. Moderiert wird die Gruppe von Bürgermeister Markus Renner.

Für Schade spricht diese Arbeitsgruppe allerdings ihrem Namen Hohn. „In der Vergangenheit war hier immer ein kollegiales, auf Ausgleich beruhendes Arbeiten möglich“, schreibt er, der seit eigener Aussage seit den Neunzigern in der Gruppe ist. „Wir hoffen, dass dies wieder so sein wird.“

Schades Kritik: Von Stadt und Seeg seien ständig wechselnde Vertreter geschickt worden, bei der Datenerhebung für den Mietspiegel seien nur die Mietverträge der beiden größten Vermieter Seeg und GWG berücksichtigt worden, entsprechend hoch und unrealistisch sei nun das ermittelte Mietniveau. Ein solcher Mietspiegel bilde nicht den aktuellen Zustand in der Stadt ab, sondern setze die hohen Mieten als neues Niveau durch, „indem hiermit die rechtliche Grundlage für eine allgemeine Erhöhung der Mieten auf dieses Niveau geschaffen wird“. Auch über die Ausstattungskriterien sei nie ein Beschluss gefasst worden, „obwohl von Herrn Schade als einzigem Mietervertreter ausdrücklich beantragt“. Von der Stadt fordere der Mieterverein, „eine wirksame Mietpreisbremse in Meißen zu beschließen und den sozialen Wohnungsbau zu initiieren, hierzu insbesondere das städtische Wohnungsunternehmen in die Pflicht zu nehmen“.

Beide – Stadt und Seeg – erfahren von Schades Kritik erst durch eine Anfrage der Sächsischen Zeitung – und sind mehr als verwundert. „Herr Schade war seit April nicht mehr in der AG Mietspiegel“, erklärt Markus Renner. So habe er zwei wichtige Termine verpasst: „Er erschien weder zur Datenauswertung im Oktober noch zum Termin im Dezember, an dem der Mietspiegel beschlossen werden sollte.“ Einen Vertreter habe er nicht geschickt. Auf einen Kompromissvorschlag von Renner sei er nicht eingegangen, als neuer gemeinsamer Termin wurde aber der 30. Januar – ein Vorschlag des Mietervereins – vereinbart.

Ist das Mietniveau unrealistisch?

Seeg-Chefin Birgit Richter weist die Kritik von sich. Die von ihm genannten 6,91 Euro Kaltmiete machten gerade einmal ein Prozent des Wohnbestandes aus. „Und ich möchte bitte für diejenigen, die höhere Ansprüche haben, auch höhere Qualitäten anbieten dürfen“, so Richter. Die Durchschnittskaltmiete der Seeg läge bei etwa 5,30 Euro pro Quadratmeter, 20 bis 25 Prozent des Bestandes lägen im unteren Preissegment, das sich auch Rentner oder Geringverdiener leisten könnten.

Dass die meisten Daten der Mietverträge von Seeg und Genossenschaft erfasst wurden, bilde einfach die Realität in der Stadt ab: Zwei Drittel des Wohnungsbestandes gehörten den beiden größten Vermietern. Kleinere Vermieter, die angefragt wurden, hätten sich oft einfach nicht an der Datenerhebung beteiligt, so Renner.

Birgit Richter kritisiert ihrerseits den Mieterverein: Weil Schade die energetische Beschaffenheit der Wohnungen – zum Beispiel wie gut sie gedämmt sind – bei den Kriterien für den Mietspiegel überbetont habe, komme es zu einer merkwürdigen Verzerrung. So seien hochwertige, stark nachgefragte Wohnungen wie Stadtvillen im Entwurf teilweise günstiger als eine Wohnung im Dachgeschoss eines Plattenbaus, für die sich viel weniger interessierten – die aber besser gedämmt sei. Eine Mietsteigerung in einem Zeitraum von sieben Jahren hält sie für ganz normal und errechnet mit Blick auf Zahlen des Verbands der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Sachsen, dass die Mieten in Meißen weit von der Entwicklung in ganz Ostdeutschland – ein Anstieg von 5,23 auf 6,37 Euro – entfernt seien. „Zu sagen, dass die Mietenentwicklung nicht gerechtfertigt ist, können wir in keiner Weise unterstützen.“

Am neuen Termin Ende Januar wollen Renner wie Richter festhalten. Eyk Schade war vor Redaktionsschluss zum Thema nicht noch einmal zu erreichen. „Das Interesse an einem neuen Mietspiegel ist da“, so Renner im Gespräch mit der SZ, „aber nicht um jeden Preis“. Der aktuelle Spiegel gilt seit Januar 2013 und wurde einmal verlängert. Eine Wohnung bis 60 Quadratmeter in mittlerer Wohnlage und Beschaffenheitsstufe I kostet darin zwischen 4,15 und 5,48 Euro je Quadratmeter.

