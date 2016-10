Vier Schwerverletzte nach Unfall

Bei einem Verkehrsunfall im Erzgebirge sind vier Menschen schwer verletzt worden. Eine 28 Jahre alte Autofahrerin hatte am Donnerstag bei einem Überholmanöver auf der Straße zwischen Gelenau und Weißbach die Kontrolle über ihren Wagen verloren, wie die Polizei in Chemnitz am Freitag mitteilte.

Das Auto geriet in den Gegenverkehr und prallte mit einem weiteren Auto zusammen. Die 28-Jährige und ihre 37 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer verletzt, ebenso der 79-jährige Fahrer des zweiten Wagens und seine 76 Jahre alte Begleiterin. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 16 000 Euro. Wegen der Bergungsarbeiten war die Straße für vier Stunden gesperrt. (dpa)

