Viele Sachsen halten Land für gefährlich „überfremdet“

Wen wunderts? Ich bin für Freiheit, aber nicht für eine Freiheit des großen Geldes, der Superreichen, der Banken und Konzerne, denen die Menschen nur als Kunden und Verbraucher und so als Quellen ihres Profites etwas wert sind. Ich bin für Demokratie, aber in Hinsicht auf den lange vorhersehbaren Lehrermangel, die vielen kritischen Stimmen dazu sowie die Blindheit und Ignoranz der sächsischen Regierung hat diese Demokratie jämmerlich versagt. Höher dotierte Posten werden in Sachsen relativ zu oft durch Westdeutsche eingenommen, sicherlich die meisten von denen, die dann tatsächlich nach Sachsen kommen. Und die Bewertung der DDR als Unrechtsstaat gehört heute zur offiziellen politischen Linie. Aber man kann das auch mit gutem Gewissen westlichen Ländern vorwerfen, siehe Irakkrieg, unzählige verdeckte CIA-Einsätze mit unzähligen Opfern in aller Welt seit Jahrzehnten, oder die vielen "Steuerschlupflöcher" für Reiche in allen westlichen Ländern, nicht nur Panama und Paradise ...