Viele Mängel bei Tiertransporten Wenn Tiere in Lastern transportiert werden, müssen Regeln eingehalten werden, damit Hühner, Rinder und Schweine nicht unnötig leiden. Nicht immer jedoch geht alles mit rechten Dingen zu.

In Sachsen decken die Behörden immer wieder Mängel bei Tiertransporten auf. Laut Sächsischem Verbraucherschutzministerium gab es im vergangenen Jahr 1927 Kontrollen. Dabei wurden 69 Verstöße gegen Tierschutzauflagen festgestellt. Behörden veranlassten in 45 Fällen Belehrungen, Ordnungswidrigkeits- und Strafverfahren.

Die meisten Mängel machten Kontrolleure bei Rindern aus. Knapp jeder neunte der überprüften Transporte verstieß 2016 gegen die Vorgaben. In neun Fällen wurde die für die Tiere erforderliche Raumhöhe nicht erfüllt, fünfmal waren Rinder krank oder verletzt. Bei Geflügel wurde ein Verstoß gegen die Beförderungsdauer moniert. Keinerlei Mängel stellten die Beamten bei Schafen und Ziegen, Pferden und Fischen fest.

Kontrollen finden laut Verbraucherschutzministerium entweder vor dem Transport, beim Ausladen der Tiere oder während der Fahrt statt. Zudem werden die zugehörigen Papiere nach dem Ende des Transports überprüft. Zahlen für ganz Sachsen gebe es für das laufende Jahr noch nicht, so das Ministerium.

Kontrolleure im Auftrag des Landratsamts Mittelsachsen entdeckten in diesem Jahr bereits 34 tierschutzrechtliche Mängel - bei 45 kontrollierten Tiertransportern. Ein besonders gravierender Fall sei ein Schlachtrinder-Transport auf zwei Etagen gewesen, teilte ein Sprecher mit. In dem Fahrzeug seien die Tiere auf beiden Etagen mit dem Rücken gegen die Decke gestoßen.

In Dresden stellte die Veterinär- und Lebensmittelüberwachung 2017 bei 44 Kontrollen bisher sieben Tiertransporte fest, die Mängel aufwiesen. Teils wurden daraufhin Tiere beschlagnahmt und unter Quarantäne gestellt, wie eine Sprecherin mitteilte. Teils seien Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet worden.

Das Chemnitzer Veterinäramt verzeichnete 2017 bisher zwei Vorfälle. Im Mai kippte ein Transporter mit 17 Pferden der Show „Apassionata“ um. Zwei Tiere wurden verletzt. Wie auch in dem zweiten Fall fehlte dem zuständigen Fahrer der Befähigungsschein, sagte eine Sprecherin. In Leipzig wurden in diesem Jahr noch keine Kontrollen durchgeführt, sagte ein Sprecher.

Laut Tierschutzgesetz dürfen Tiere nicht länger als acht Stunden am Stück transportiert werden, ohne zwischenzeitlich getränkt und gefüttert zu werden. Zudem gilt je nach Tierart eine spezielle Transportdauer, die nicht überschritten werden darf. Danach muss die Fahrt an einem der zwei in Sachsen zugelassenen Aufenthaltsorte in der Oberlausitz mindestens 24 Stunden unterbrochen werden. Zudem müssen Fahrzeuge bestimmte Voraussetzungen erfüllen, zum Beispiel im Bezug auf die Belüftung oder die Fütterungs- und Tränkmöglichkeiten. (dpa)

zur Startseite