Viele Kinder können nicht richtig schwimmen Jeder siebte Grundschüler in Sachsen kann sich nicht über Wasser halten – trotz Schwimmunterrichts im Lehrplan.

Trotz Schwimmunterrichts im Lehrplan können sich immer weniger Grundschüler über Wasser halten. © Symbolfoto/Georg Wendt/dpa

Dresden. Der Anteil der Nichtschwimmer unter Sachsens Schülern steigt. Nach aktuellen Zahlen des Kultusministeriums galten im Schuljahr 2016/17 etwa 13,5 Prozent der Grund- und Förderschüler als Nichtschwimmer. Das sind mehr als 300 Kinder mehr als im Schuljahr davor.

Der Schwimmunterricht steht in Sachsen verpflichtend im Lehrplan. Zweitklässler lernen im Sportunterricht der Grund- und Förderschulen, sich über Wasser zu halten. Nach der Statistik Schulschwimmen bewegte sich in den letzten fünf Jahren der Anteil der Kinder, die nach der zweiten Klasse als Schwimmer galten, zwischen 86 und 89 Prozent der Schüler. „Dieses Ergebnis bestätigt die kontinuierlich gute Arbeit der Schwimmlehrkräfte“, hieß es aus dem Kultusministerium.

Nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ist der Anteil der Nichtschwimmer aber viel höher: Mindestens jeder zweite Grundschüler in Deutschland kann demnach nicht richtig schwimmen. „Als sicherer Schwimmer kann nur gelten, wer die Disziplinen des Jugendschwimmabzeichens in Bronze sicher beherrscht“, sagt Vizepräsident Achim Haag. Dafür müssen die Kinder acht 25-Meter-Bahnen in 15 Minuten schwimmen, einen Gegenstand aus zwei Meter tiefem Wasser holen und aus einem Meter Höhe ins Wasser springen. Das können nach einer repräsentativen Forsa-Umfrage deutschlandweit nur 40 Prozent der Sechs- bis Zehnjährigen. Für die Seepferdchen-Prüfung müssen sich die Kinder nur auf 25 Metern über Wasser halten.

Die Schwimmausbildung kommt an manchen Schulen zu kurz, weil der Unterricht wegen des Lehrermangels ausfällt – oder kein Hallenbad erreichbar ist. Nach Angaben des Kultusministeriums fand an elf Schulen in Sachsen der Schwimmunterricht im vergangenen Schuljahr daher als Kompaktkurs über zwei bis drei Wochen vor den Sommerferien im Freibad statt. Die Mehrheit der Schulen befindet sich in Dresden. Im Schuljahr 2015/16 waren es noch 15 Schulen. Vor fünf Jahren hatten nur sechs Grundschulen keinen Zugang zu einem Schulschwimmzentrum. An sieben weiteren Schulen wurde Schwimmen wöchentlich als Doppelstunden unterrichtet, so dass der Schwimmunterricht nur über ein halbes Schuljahr erteilt wurde oder Doppelstunden aller 14 Tage, dann ein Schuljahr lang.

In Sachsen sind in diesem Jahr bis Ende August 28 Menschen ertrunken – sieben mehr als in den ersten acht Monaten des vergangenen Jahres. Deutschlandweit geht die Zahl der Badetoten zurück. 2017 starben 297 Menschen, das sind etwa 30 Prozent weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

