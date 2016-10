Viele Briten in Sachsen wollen wegen Brexit Deutsche werden Nicht nur Migranten möchten gern den deutschen Pass bekommen, auch mancher Brite würde das gern. Nach dem Brexit-Referendum können sie so ihren Status als EU-Bürger behalten.

In Sachsen lebend Briten würden gerne Deutsche werden. © dpa

Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union beschert Sachsen neue Bürger. „Die Einbürgerungsbehörde Dresden stellte bereits vor der Brexit-Entscheidung einen erhöhten Beratungsbedarf bei britischen Staatsangehörigen fest“, teilte die Stadtverwaltung fest. Ungefähr 30 Beratungen habe es gegeben, bislang seien sieben Anträge auf Einbürgerung gestellt worden. Es werde mit weiteren Antragstellern gerechnet. In Leipzig wurden bislang vier Briten eingebürgert, die ihren Antrag mit dem Brexit begründeten. Drei weitere solche Anträge liegen im Rathaus vor.

Bis 2015 sei die Einbürgerung eines britischen Staatsbürgers eine Ausnahme gewesen, hieß es aus dem Rathaus der Landeshauptstadt weiter. Nach der Brexit-Entscheidung wurden immerhin fünf neue Anträge auf Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit angenommen. Kurz vor dem Referendum waren zwei Anträge registriert worden.

Bei den Beratungsgesprächen zur Einbürgerung nahmen die britischen Interessenten den Angaben zufolge in den meisten Fällen die Antragsunterlagen mit. „Es ist daher davon auszugehen, dass in der kommenden Zeit mit einer weiterhin steigenden Antragszahl an Einbürgerungsanträgen von britischen Staatsangehörigen zu rechnen ist.“

Auch in Leipzig war nach Auskunft von Ordnungsamtschef Helmut Loris die Anzahl der britischen Staatsbürger, die sich einbürgern lassen wollten, in der Vergangenheit sehr gering. So wurden 2013 genau zwei, 2014 nur einer und 2015 insgesamt vier Briten in der Messemetropole eingebürgert. Sieben Anträge bedeuteten hier also eine - wenn auch auf geringem Niveau - Verdoppelung der Zahl. (dpa)

