Video: Auf Beutezug im Schluckenauer Zipfel Wölfe tauchen jetzt auch bei den tschechischen Nachbarn auf. Naturschützer sagen: Die Menschen müssen sich anpassen.

zurück Bild 1 von 3 weiter So sah es früher auf der Harta, einem Jagdgebiet zwischen Rumburk und Sluknov aus, mit Muffel. Die Tschechoslowakei war führend in der Mufflonzucht, es gab zahlreiche Tiere. © Archiv Jägerverband So sah es früher auf der Harta, einem Jagdgebiet zwischen Rumburk und Sluknov aus, mit Muffel. Die Tschechoslowakei war führend in der Mufflonzucht, es gab zahlreiche Tiere.

Jetzt sterben immer mehr Tiere, dieses wurde nahe Sliuknov gerissen.

Aus einer Fotofalle der Jäger stammt die Aufnahme eines Wolfes.

Region. Zuerst wurden sie im Westen des Kreises Liberec gesichtet, nun sind die Wölfe auch im Schluckenauer Zipfel offenbar zurück. „Sicher sind welche da. Von den 80 Mufflons, die noch im Vorjahr der ganze Stolz unserer Wildbahn waren, sind fast keine mehr übrig geblieben“, beklagt der Jäger Milan Švajcr. Zum letzten Mal ließen sich die Raubtiere vor drei Wochen bei Valdek (Waldek) sehen. Sie hätten ihre Scheu verloren, berichtet der Jäger und bewegten sich ohne Hemmungen in der Mittagszeit auf einer Wiese neben der Hauptstraße zwischen Rumburk (Rumburg) und Schluknov (Schluckenau), unweit der Wildbahn Harta. Dabei sind sie sogar gefilmt worden. Passanten hätten sie dort fotografiert, zuvor seien sie bereits in einer Fotofalle der Jäger registriert worden, erzählt Švajcr. Haare oder andere DNA-Beweise für die Existenz der Wölfe im Schluckenauer Zipfel gibt es bislang allerdings nicht.

Bestätigt ist das Auftreten von Wölfen im westlichen Teil des Zipfel bei Lipová (Hainspach), in der Nähe des Hohwaldes. „Sie verursachten uns dort Schaden in Höhe von 20 000 Euro“, ärgert sich Jäger Švajcr. Eine andere Ansicht auf die Rückkehr der Wölfe haben allerdings die Förster und die Naturschützer. Laut ihren Aussagen sei der Mensch heute an große Raubtiere in freier Wildbahn einfach nicht mehr gewöhnt. „Deswegen bestehen viele unnötige Ängste“, mein Tomáš Salov, Sprecher des Nationalparks Böhmische Schweiz. „Landwirte, die Schafe haben, können die Angriffe mit einem ausgebildeten Schäferhund oder einem Elektrozaun leicht verhindern. Sie müssen sich der neuen Lage anpassen“, sagt er. Experten sind sich einig, dass die tschechische Natur von der Rückkehr der Wölfe nur profitieren kann. Erfahrungen zeigen, dass dort, wo das Raubtier vorkommt, beispielsweise eine viel bessere Aufzucht der jungen Bäume möglich ist als an anderen Stellen.

Über 100 Jahre keine Wölfe

In Tschechien haben sich seit dem Ende des 19. Jahrhunderts keine Wölfe mehr dauerhaft angesiedelt. Der letzte Wolf wurde 1914 im Osten des Landes erlegt. Die 500 Hektar Wald, die um Schluckenau liegen, werden für die Raubtiere aber nicht genügen. „Sie werden weiter nach Ralsko (Rollberg) migrieren. Die verlassenen Kiefernwälder des ehemaligen militärischen Sperrgebiets in der Oberlausitz, von dort kommen sie zu uns. In den großen Grünflächen mit geringer Besiedlung fühlen sie sich wohl“, so Naturschützer Salov.

Bei Harta nahe Rumburk sind drei Wölfe zu sehen gewesen.

Wölfe sind ausgezeichnete Jäger, die bei der Regulierung der überbordenden Wildschwein- und Rehpopulation helfen können. Sie leisten einen Beitrag zum natürlichen Gleichgewicht. Eine Gefahr für den Menschen geht laut Salov vom Nationalpark Böhmische Schweiz vom Wolf nicht aus. Der letzte europäische Todesfall durch einen Wolfsangriff ist über 100 Jahre her. „Der Wolf hat den Menschen nicht auf der Speisekarte und Tollwut existiert in Mitteleuropa lange Zeit schon nicht mehr“, klärt er auf. Allerdings komme es durchaus zu Angriffen auf landwirtschaftliche Nutztiere.

Der tschechische Staat zahlt den Betroffenen in diesen Fällen jedoch eine Kompensation, falls bestimmte Bedingungen eingehalten werden. Im Vorjahr musste der Kraj Liberec erstmals eine Entschädigung für Wolfsschäden bezahlen. Der betreffende Landwirt wollte für ein Schaf mit Lamm 5500 Kronen (rund 200 Euro), hat aber nur 3500 Kronen bekommen. Es gab keinen Beweis, ob das Lamm nicht etwa weggelaufen sei, so die Begründung.

Strenger Schutz vom Staat

In der Tschechischen Republik ist der Wolf streng geschützt. 2011 schätzte man die Anzahl der Wölfe im ganzen Land auf fünf bis zehn Tiere. Bekannt ist ein Rudel in der Gegend des Máchasees. Die Wölfe sind dort seit 2014 und vermehren sich. Auch dieses Jahr bekam das Rudel mindestens vier Junge. Sie wurden durch eine Fotofalle entdeckt. „Beim Zusammenstellen eines Überblicks über die Population der Raubtiere helfen uns Freiwillige. Sie sammelten an 60 Kotproben, die wir zur Expertise benutzen können“, erklärt der Koordinator der Forschung, Miroslav Kutal, von der ökologischen Bewegung DUHA.

