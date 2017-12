Verwirrung um Breitbandausbau Die Fördermittel vom Bund sind bewilligt. Gebaut wird aber trotzdem nicht. Schuld ist eine Idee der neuen Landesregierung.

Kurort Rathen. In dieser Woche erhielt der Kurort Rathen von Bundesinfrastrukturminister Christian Schmidt (CSU) den Bescheid über rund 667 000 Euro zum Ausbau der Breitbandanschlüsse in der Gemeinde. Eigentlich war Rathens Bürgermeister Thomas Richter (parteilos) eingeladen, den Bescheid in Berlin abzuholen. Das musste er aus persönlichen Gründen aber absagen. So wie die Fördermittel da sind, sollten die Arbeiten für den Breitbandausbau ausgeschrieben und vergeben werden. Doch die Bundesmittel sind nur ein Teil der Finanzierung. Die Gemeinde hat zehn Prozent Eigenmittel eingeplant. Der Rest wird vom Freistaat Sachsen beigesteuert.

Aufträge bleiben in der Schublade

Doch bei diesem Teil herrscht derzeit Verwirrung bei den Kommunen. Denn die vom neuen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) gebildete Landesregierung hat verkündet, dass sie den Breitbandausbau in Sachsen zu hundert Prozent fördern will.

Gilt das für alle Anträge ab sofort? Gilt das auch für Kommunen, die bereits ausbauen wie Bad Schandau? Wann wird es die neue Förderrichtlinie schwarz auf weiß geben? „Ich beauftrage jetzt erst mal gar nichts, bevor ich nicht weiß, ob die Komplett-Förderung auch für uns gilt“, sagt Rathens Bürgermeister Thomas Richter. Dazu hat er sich jetzt einen Gesprächstermin zur Klärung im Wirtschaftsministerium in Dresden geholt. „Wer schnell war, darf doch nicht bestraft werden“, sagt Richter. Notfalls würde er die Fördermittel auch neu beantragen, wenn damit eine vollständige Förderung winkt.

Sollte es jetzt tatsächlich möglich sein, jede noch so abgelegene Hütte steuerfinanziert mit Glasfasertechnik ans schnelle Internet anzuschließen? Nicht nur in Kurort Rathen erwartet man jetzt gespannt die konkrete Formulierung der neuen sächsischen Förderrichtlinie.

