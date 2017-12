Verwirrung in der CDU Die Abgeordneten taktieren bei der Lehrer-Verbeamtung – die Partei ist nervös.

Ministerpräsident Stanislaw Tillich (r.) hatte Frank Haubitz zum neuen Kultusminister ernannt.

Kein „Ja“ zur Lehrer-Verbeamtung, aber auch kein „Nein“: Mit Großbuchstaben versucht der CDU-Fraktionssprecher das Chaos nach der Sondersitzung wieder einzufangen: Eine befristete Verbeamtung von Neulehrern sei „ZU PRÜFEN“.

Die CDU fand am Mittwoch schnell einen Schuldigen für das kommunikative Desaster: Kultusminister Frank Haubitz. „Das Vorgehen des Kultusministers ist mir zu viel Missachtung der Fraktion“, schrieb Jens Michel, der finanzpolitische Sprecher der Fraktion, an den Minister. In der Mail, die auch gleich an die gesamte Fraktion ging, ist von „Böswilligkeit“ die Rede. Er sehe sich gezwungen, den Minister zum Rücktritt aufzufordern, wetterte Michel.

Besonders die vom Kultusministerium versandte Pressemitteilung stieß den Abgeordneten bitter auf. In einer ersten Version mehr als eine Stunde nach Sitzungsende hieß es, Sachsens Kultusminister habe „die heutige Entscheidung der CDU-Landtagsfraktion zur Verbeamtung der Lehrer begrüßt“. 40 Minuten später kam die Korrektur: Haubitz begrüße die „Entscheidung zur Prüfung der Verbeamtung“. Da war es schon zu spät. Der Vorwurf: Der Kultusminister wolle Fakten schaffen, Druck aufbauen. Bereits Mitte November war der Parteilose ohne Absprache mit der CDU-Fraktion vorgeprescht, seitdem fordert er öffentlich die Verbeamtung aller Lehrer. Die Fraktion fühlt sich übergangen und vorgeführt. Es gibt vermehrt Zweifel an Haubitz. Andere sagen, ohne den neuen, unkonventionellen Minister hätte die CDU diese Debatte gar nicht geführt. Im Kultusministerium verhält man sich erst einmal ruhig. Zu den Rücktrittsforderungen wollte sich der Sprecher nicht äußern.

Eigentlicher Auslöser der Verwirrung war jedoch Frank Kupfer. Der Fraktionschef fand kurz nach Ende der Sitzung klare Worte zum schwammig formulierten Beschluss: Die Fraktion habe die Möglichkeit der Verbeamtung geöffnet, so Kupfer. 27 Jahre habe die CDU verteidigt, die Lehrer nicht zu verbeamten. „Und jetzt machen wir – wenn auch nur für fünf Jahre – diese Tür auf.“ Im Prüfauftrag an die Staatsregierung gehe es nur noch um die Details.

Steht also nur das „wie“ zur Debatte, nicht das „ob“? Das sei nicht der Tenor der Sitzung gewesen, heißt es. Drei Stunden diskutierten die CDU-Abgeordneten über das Für und Wider einer Verbeamtung, aber nicht die konkreten Modelle von Finanz- und Kultusministerium. Die hatten auch keine konkrete Entscheidungsgrundlage in Papierform vorgelegt. Während der Sitzung kamen beide auch gar nicht zu Wort. Thema vertagt, war nach drei Stunden das vorherrschende Gefühl.

Das Durcheinander bei der CDU-Fraktion zeigt vor allem eines: Die Nervosität ist hoch. Der geplante Neuanfang nach der Bundestagswahl inklusive Machtwechsel mit neuem Regierungschef scheint einige CDU-Abgeordnete zu überfordern – auch, weil er eine jahrelang sicher geglaubte Machtbasis infrage stellt. Teile der „regierungstragenden Fraktion“ wehren sich gegen einen Kultusminister, der Tabubrüche verlangt, und einen designierten Ministerpräsidenten, der die Prämisse der Finanzpolitik aufweicht – und der sich im aktuellen Streit auffällig zurückhält, solange er nicht ins Amt gewählt ist.

Eigentlich sei der Beschluss der CDU-Fraktion ja vernünftig, so SPD-Bildungspolitikerin Sabine Friedel. Man müsse erst alle Fakten kennen, bevor man eine Entscheidung wie die der Verbeamtung aller neueingestellten Lehrkräfte treffe. „Aber ist die Art und Weise, wie diese Entscheidung kommuniziert wurde, vernünftig? Nein!“ Mit dem Chaos drohe die CDU das wichtige Thema an die Wand zu fahren. Wer die Lösung des Lehrermangels wirklich wolle, sollte erst mit dem Koalitionspartner sprechen, „bevor er auch noch eigene Beschlüsse öffentlich unklar interpretiert“, sagt SPD-Fraktionschef Dirk Panter.

