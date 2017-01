Verwaltungen setzen vermehrt auf E-Autos

Ein Elektroauto beim Aufladen im Zentrum von Leipzig. © dpa

Immer mehr öffentliche Verwaltungen im Freistaat sind mit Elektroautos unterwegs. Spitzenreiter ist die Stadt Leipzig mit rund 90 Fahrzeugen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergeben hat.

Bei der Lade-Infrastruktur liege Leipzig bereits im Spitzenbereich der deutschen Großstädte, hieß es von der städtischen Wirtschaftsförderung. In Zwickau fahren seit Jahresanfang elf von rund 30 Dienstwagen der Stadtverwaltung mit Elektroantrieb. Die Landeshauptstadt Dresden hat derzeit acht Elektroautos beziehungsweise Hybridfahrzeuge in der Dienstflotte. In Chemnitz ist bislang nur ein E-Auto auf den Straßen unterwegs.

Im rund 4 500 Fahrzeuge umfassenden Fuhrpark der sächsischen Landesregierung gibt es bisher 21 Elektro- oder Hybridfahrzeuge. Für die Polizei wurden 2016 mehr als 40 Elektroautos angeschafft, teilte das Innenministerium mit. Da Sachsen im Bereich Elektromobilität eine Vorreiterrolle anstrebe, solle die Nutzung in den kommenden Jahren ausgebaut werden. (dpa)

