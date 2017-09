Verschollen in Klipphausen Familie Eichler hat eine Panne mit ihrem Auto. Der ADAC soll helfen – braucht dafür allerdings fünf Stunden.

Stundenlang wartete Juliane Eichler auf den ADAC. © Claudia Hübschmann

Der 1. September ist ein Freitag, und es regnet ununterbrochen. Juliane Eichler und ihr Mann halten an der Gemeindeverwaltung Klipphausen auf der Talstraße 3, um schnell einen Brief in den Kasten zu werfen. Als sie weiterfahren wollen, streikt das Auto. Daraufhin bittet Juliane Eichler die Mitarbeiterin im Meldeamt, den ADAC-Pannendienst anrufen zu dürfen. Ausgerechnet heute hat sie ihr Handy nicht mitgenommen. „Bleiben Sie bitte unbedingt am Auto. In circa 60 Minuten ist unser Pannenhelfer bei ihnen“, verspricht die Frau vom ADAC.

Dann, es 12.55 Uhr, kurz vor Feierabend in der Verwaltung, nochmals ein Anruf beim ADAC. „Diesmal erklärte mir eine freundliche Männerstimme, dass 11.53 Uhr ein Helfer vor Ort war, unser defektes Auto aber nicht gefunden hätte.“ Nochmals gibt Juliane Eichler den genauen Standort des Wagens an und postiert sich an der nahen Straßenkreuzung. So vergehen weitere sechzig Minuten.

Eine hilfsbereite Frau gestattet ihr mit ihrem Telefon einen dritten Anruf beim ADAC. „Haben sie bitte noch Geduld. Das Fahrzeug ist auf dem Weg und wird in wenigen Minuten da sein.“ Wohin denn nun der gelbe Engel geschwirrt sei, fragt Juliane Eichler nach weiteren 40 Minuten beim vierten Anruf. „Na nach Taubenheim.“ Dann endlich, 15.22 Uhr, rollt ein ADAC-Fahrzeug an. Das Auto der Eichlers muss abgeschleppt werden. Gegen 18 Uhr kommen sie endlich zu Hause an.

Klipphausen, mit 43 Ortsteilen die zweitgrößte Gemeinde Sachsens, hatte nach diversen Eingemeindungen drei Talstraßen. Zwei davon sind inzwischen umbenannt worden. Trotzdem hat der ADAC Familie Eichler nicht gefunden. Hätte sie ein Smartphone mit der entsprechenden App des ADAC dabei gehabt, wäre ihr das nicht passiert. „Was passiert, wenn infolge eines Unwetters oder Hackerangriffs die modernen Medien großflächig ausfallen?“, fragt Juliane Eichler.

Für den ADAC Sachsen erklärt Birgit Schikora, dass der ADAC bei jährlich vier Millionen Einsätzen versuche, Havaristen bestmöglich zu helfen. Im geschilderten Fall sei dies „leider nicht in dem Maße gelungen, wie man das erwarten kann“. (SZ)

zur Startseite