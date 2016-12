Verschenkt und ausgesetzt? Auf manchem Gabentisch landet heute auch ein Tier. Doch nicht immer kommt der neue Besitzer mit ihm zurecht. Was dann?

Tiere sollten keine Geschenke sein, sagen die Mitarbeiter der Tierheime. © privat

Tiere sind keine Geschenke, darin sind sich die Mitarbeiter der Tierheime Leisnig und Ostrau einig. Wer dem Partner, dem Kind oder der Oma eine tierische Freude bereiten möchte, sollte ihnen lieber einen Gutschein schenken. Mit dem könne sich der Beschenkte dann im Tierheim umsehen und selbst Hund, Katze oder Meerschweinchen aussuchen, sagt Yvonne Jasinski, Mitarbeiterin im Ostrauer Tierheim. Manche Interessenten argumentierten zwar, dass gerade um die Weihnachtszeit immer jemand Zuhause sei und sich das Tier dann gut eingewöhnen könne. Aber das sei nicht ausschlaggebend. „Auf jeden Fall sollten alle Familienmitglieder mit der Anschaffung eines Tieres einverstanden sein“, so Yvonne Jasinski. Und das gelte nicht nur zu Weihnachten, sondern das gesamte Jahr über. Deshalb würden im Tierheim Ostrau immer intensive Gespräche geführt, bevor ein Tier abgegeben werde. Ähnlich handhabt es das Tierheim Leisnig. „Als Geschenk geben wir überhaupt keine Tiere ab“, sagt Silke Pfumfel.

Nur Notzwinger für Fundtiere frei

Werde zu Weihnachten ein Tier verschenkt und der neue Besitzer komme absolut nicht mit ihm zurecht, müsse es dorthin zurückgegeben werden, wo es gekauft wurde, so Yvonne Jasinski. Im Ostrauer Tierheim werden für solche Fälle keine Quartiere vorgehalten. Das Heim ist derzeit fast voll ausgelastet. „Wir haben nur einige wenige Notzwinger für Fundtiere frei“, so die Mitarbeiterin. Die erwartet sie, wie fast jedes Jahr nach Silvester, wenn Tiere, erschreckt durch die Böller, ausreißen.

Auch in Leisnig gebe es immer Platz für Notfälle. „Mit ausgesetzten Tieren, die als Geschenk gekauft wurden, haben wir aber wenig Erfahrung“, meint Silke Pfumfel. Soetwas komme häufiger in Großstädten vor. Ohnehin würden Abgabetiere nur angenommen, wenn die Platzkapazität ausreiche. Ein Tierheim sei vorrangig für Fundtiere da.

Für Besucher und Helfer, die einen Hund ausführen möchten, hat das Tierheim Ostrau am 25. und 26. Dezember in de Zeit von 9 bis 11 Uhr sowie vom 27. bis 30. Dezember von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Am 24. und 31. Dezember bleibt die Einrichtung geschlossen. Das Leisniger Tierheim empfängt vom 24. bis 26. und am 31. Dezember keine Besucher. Willkommen sind diese vom 27. bis 30. Dezember jeweils in der Zeit von 15 bis 17 Uhr.

