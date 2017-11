Verletzte bei Unfall auf der B 172 Zwei Menschen verletzt, 10 000 Euro Schaden und Stau – das ist das Fazit eines Crashs am Donnerstagnachmittag in Pirna.

Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt, eine davon schwer. © Marko Förster

Pirna. Unfall am späten Donnerstagnachmittag auf der B 172, der Schandauer Straße, in Pirna. Der Fahrer (64) eines weißen VW Golf IV wollte vom Sonnenstein kommend nach links in die Seminarstraße abbiegen. Dabei stieß er mit einem auf der B 172 entgegenkommenden dunklen Skoda zusammen.

Der VW-Fahrer und die Skodabeifahrerin wurden verletzt. Der 64-Jährige wurde vom DRK-Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung ins Klinikum Pirna gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt rund 10 000 Euro. Die Polizei nahm den Unfall auf.

Auf der B 172 bildete sich in beide Richtungen ein langer Stau. (mf)

