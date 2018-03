Verkehrssünden bringen viel Geld Für Autofahrer sind sie ein Ärgernis - für Städte und Gemeinden sind Knöllchen für Falschparker und Strafen für Raser eine sichere Geldquelle.

Raser und Falschparker füllen Kassen der sächsischen Kommunen © dpa

Leipzig. Mit ihren Bußgeldern sind Falschparker und Raser weiterhin eine sprudelnde Einnahmequelle für die Kommunen in Sachsen. Doch nicht in allen Städten fielen die Einnahmen im vergangenen Jahr höher aus als 2016, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Beträchtlich steigern konnte die Stadt Dresden ihre Einnahmen aus den Geldbörsen von Verkehrssündern, absoluter Spitzenreiter im Freistaat ist aber Leipzig.

DRESDEN: In der Bußgeldbehörde der Landeshauptstadt lagen im vergangenen Jahr 438 190 Anzeigen zu allgemeinen Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsverstößen vor. Das ist nach Angaben der Stadt ein Anstieg um 24 Prozent im Vergleich zu 2016. Die Einnahmen lagen bei 9,4 Millionen Euro (2016: 8,3 Millionen Euro). Ein Grund für den Anstieg war, dass die stationären Blitzer 2017 komplett auf digitale Technik umgestellt wurden. Derzeit seien 18 Anlagen in Betrieb, so ein Sprecher. Sie liefern bessere Bilder und übertragen Daten schneller.

LEIPZIG: Nach Angaben der Stadt wurden 2017 wegen Falschparkens und Verstößen im fließenden Verkehr - wie Raserei, Fahren bei Rot oder unter Alkohol - 10,8 Millionen Euro eingenommen. 2016 waren es noch 11,3 Millionen. „Disziplinierter sind die Verkehrsteilnehmer nicht geworden“, sagte der Leiter des Ordnungsamtes, Helmut Loris. Mit 278 526 Verstößen in 2017 seien 2000 Fälle mehr bearbeitet worden als 2016. Die geringeren Erträge seien auf die unterschiedlichen Höhen der Verwarnungs- und Bußgelder je nach Tatbestand zurückzuführen. Diese seien im bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog festgelegt.

CHEMNITZ: Auch in Chemnitz fielen die Einnahmen geringer aus, wenn auch nur wenig, wie die Stadt mitteilte. 2017 nahmen die Behörden gut drei Millionen Euro wegen Falschparkens und Raserei ein. Im Jahr davor waren es noch 3,1 Millionen Euro. Knöllchen werden dort von den Politessen des Ordnungsamtes und der Polizei erteilt.

PLAUEN: In der Stadt im Vogtland blieben die Einnahmen in etwa gleich. Im vergangenen Jahr kassierte die Kommune 368 000 Euro von Falschparkern und 935 000 Euro von Rasern. Im Jahr 2016 lagen die Einnahmen bei 364 000 Euro für Falschparken und 940 000 Euro für Rasen.

GÖRLITZ: In etwa gleich blieben auch die Einnahmen im ostsächsischen Görlitz. Sie lagen sowohl im Jahr 2017 als auch 2016 bei gut einer Million Euro, wie die Stadt mitteilte. Die Zahlen für 2017 sind allerdings noch vorläufig. Ein konkrete Statistik soll im zweiten Quartal vorliegen. (dpa)

