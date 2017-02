Verkehrschaos vorm Berg-Konzert Besucher der Show von Sängerin Andrea Berg berichten über Parkplatzmangel und Staus. Gibt es zu wenig Stellflächen?

Stau auf der Pausitzer Straße, genervte Anwohner und Konzertbesucher auf Parkplatzsuche: Wer am vergangenen Freitag vor dem Auftritt von Schlagerstar Andrea Berg im Umfeld der Sachsenarena unterwegs war, konnte denken, zur Hauptverkehrszeit in Dresden oder Leipzig gelandet zu sein. „Einfach ohne Worte. Jedes Mal das gleiche Problem dort beim Parken“, kommentiert eine Facebook-Nutzerin. Anwohner berichten: „Fußwege zugestellt, Straßen zugestellt, weil die nicht wissen, wo sie parken sollen und einfach jede freie Fläche nutzen.“ Auch als Anwohner habe man in der Delle keinen Parkplatz mehr bekommen. Selbst Feuerwehrzufahrten seien zugeparkt worden. Kontrolliert wird zu den Konzerten laut Stadtverwaltung nur sporadisch: „Es ist personell überhaupt nicht möglich, dass unsere Vollzugsbediensteten auch noch in den Abendstunden flächendeckend unterwegs sind“, sagt Stadtsprecher Uwe Päsler.

Gibt es bei Großveranstaltungen zu wenig Parkplätze an der Sachsenarena? Der Hallenbetreiber, die FVG Riesa, weist das von sich: „Je nach erwarteter Besucheranzahl werden neben den vorhandenen Parkplätzen vor der Arena noch weitere Parkflächen im Umfeld genutzt. Dafür werden mit den jeweiligen Eigentümern entsprechende Nutzungsvereinbarungen vereinbart“, so FVG-Sprecher Tobias Czäczine. Zusätzlich hätten am Freitagabend eine Fläche auf dem Cargill-Gelände, der Produktionsparkplatz hinter der Arena sowie die komplette Speicherstraße zur Verfügung gestanden. Die Anmietung weiterer Parkplätze und ein Shuttle-Verkehr seien bei der Besucherzahl von knapp 6 000 nicht notwendig, so Czäczine. Doch eine Garantie, dass jeder Gast direkt vor der Konzerthalle aussteigen kann, kann die FVG nicht geben: „Sicher ist es so, dass grundsätzlich jeder Besucher möglichst direkt vor der Veranstaltungsstätte parken und nicht noch ein Stück laufen möchte“, sagt Czäczine. „Diese Parkflächen sind bei Veranstaltungen mit größeren Besucherströmen aber meist nicht ausreichend. Dies ist aber in Innenstädten angesiedelten Veranstaltungsstätten, so etwa in Leipzig, Dresden oder Chemnitz, auch nicht anders.“ Katrin Sobanski von der Riesa-Info sieht das ähnlich: „Erstens ist der Parkplatz kostenfrei. Wo gibt’s das schon? Zweitens gibt’s ausreichend Flächen rund um die Arena, und drittens gibt’s die Parkplatzsituation nicht nur in Riesa, sondern auch in Dresden oder Leipzig.“

Allerdings sind in den Großstädten die Arenen auch besser mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar: Wer zum Beispiel an einem Freitagabend zwischen 18 und 19 Uhr vom Bahnhof mit dem Bus auf direktem Wege zur Arena fahren will, hat drei Möglichkeiten. Auf dem Rückweg sieht es allerdings schlecht aus: Der letzte Direktbus zurück fährt um 20.23 Uhr. Es bleibt die Möglichkeit, sich aufs Rad zu schwingen oder zu Fuß zu gehen. Den Besuchern empfiehlt der Arenasprecher sich im Voraus auf der Homepage der FVG oder bei Eventim über die Parkplatzsituation zu informieren: „Dort ist jeweils ein Plan hinterlegt. Des Weiteren sollte den Anweisungen der Parkplatzordner gefolgt werden, um Probleme zu vermeiden.“

Einen Fußweg von fünf bis zehn Minuten empfinde die FVG als zumutbar, um so auch öffentliche Parkplätze wie den am Landratsamt, an der Elbe oder dem Rathausplatz zu erreichen.

