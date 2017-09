Vergiftete Bratwurst-Köder im Wald

In einem Waldstück am Kuppritzer Wasser in Hochkirch (Landkreis Bautzen) sind vergiftete Köder gefunden worden. Wie die Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mitteilte, waren an einem Baum in etwa 40 Zentimeter Höhe Bratwürste aufgehangen.

Der Hund einer 54 Jahre alten Frau habe offenbar Teile des Köders gefressen, hieß es. Der Pudelmischling musste vom Tierarzt behandelt werden, der eine Vergiftung diagnostizierte. Die Polizei stellte die Köder sicher. (dpa)

zur Startseite