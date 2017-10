Verfolgungsjagd auf der Autobahn Diebe ließen in Bautzen zwei Audi mitgehen. Sie flohen über die Autobahn und wurden von der Polizei gejagt. Die rasende Fahrt nahm einen ungewöhnlichen Ausgang.

Der gestohlene Audi wurde in der Nähe des Tunnels Königshainer Berge gefunden. © Polizei

Eine wilde Verfolgungsjagd lieferte sich die Polizei in der Nacht zum Sonntag auf der Autobahn zwischen Bautzen und Görlitz. Dem vorausgegangen waren zwei Autodiebstähle. So entwendeten Diebe an der Karl-Liebknecht-Straße in Bautzen einen Audi Q 5 sowie an der Dr.-Peter-Jordan-Straße einen Audi A 4. Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf und des Zolls erkannte die beiden Autos, als sie in der Dunkelheit über die A 4 in Richtung Görlitz fuhren.



Auf das Anhaltesignal der Beamten reagierten die Fahrer der beiden entwendeten Wagen jedoch mit Vollgas. Die Autos trennten sich und flüchteten mit hoher Geschwindigkeit. An der Anschlussstelle Görlitz errichtete die Polizei eine provisorische Straßensperre. Der Fahrer des Q 5 rammte sich jedoch den Weg frei. An einem der Funkwagen entstand Schaden, verletzt wurde niemand.



Wenig später entdeckte die Polizei den Q 5 auf dem Autobahnparkplatz An der Neiße. Der SUV war aufgrund des Rammmanövers nicht mehr fahrbereit. Der Schaden betrug etwa 9 000 Euro. Auf dem Parkplatz Wiesaer Forst unweit des Autobahntunnels fanden die Polizisten auch den beteiligten Audi A 4 und stellten beide Wagen sicher.



Parallel zu diesem Vorfall kontrollierten Polizisten auf der Autobahn in der Nähe von Görlitz ein Auto mit polnischem Kennzeichen. In diesem saßen zwei Personen im Alter von 24 und 27 Jahren. Die Beamten wollen jetzt prüfen, ober die beiden Polen in die Diebstähle verwickelt sind, da sie bereits in der Vergangenheit mit Autodiebstahl in Erscheinung getreten sind. (szo)

