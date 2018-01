Verfassungsschutz warnt vor Wohltaten Rechtsextremer

Es ist inakzeptabel, dass Armut sich nicht komplett bekämpfen lässt. Doch schauen wir mal über den Tellerrand in andere Länder, was dort Armut bedeutet, wie viele Menschen es dort betrifft. Hier wird auf einem ganz schön hohen Niveau gejammert. Es gibt Länder da erfährt man gar keine Unterstützung. In Deutschland erhält man wenigstens eine Grundsicherung, auch aus medizinischer Sicht. Eine Grundsicherung macht mit Sicherheit nicht glücklich und lässt auch keinen Luxus zu, doch das besagt auch der Name, was viele vergessen. Sicherlich gibt es viele Menschen, die für ihre Situation nichts können. Doch ein nicht ganz unerheblicher Teil ist auch selber Schuld. Schaut man sich entsprechende Fälle an, ist es mit der Bildung nicht weit her. Da wundert mich es nicht, dass besagte Menschen auf dem Arbeitsmarkt nicht vermittelbar sind. Es gibt keinerlei Rechtfertigung für rechtsextreme Gruppierungen. Sie nutzen auch nur die Not anderer aus, um ihre Ideologie und ihren Hass zu verbreiten!