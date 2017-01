Verfassungsschutz räumt Versagen ein Im NSU-Untersuchungsausschuss des sächsischen Landtages offenbaren sich erhebliche Informationsdefizite.

Ordner stehen vor einer Anhörung im Landtags-Untersuchungsausschuss zum „Nationalsozialistischen Untergrund“ (NSU) im Landtag in Dresden (Symbolfoto). © dpa

Die Aufklärung der rechtsextremistischen NSU-Verbrechen ist durch Mängel im Informationsfluss zwischen dem Bundesamt für Verfassungsschutz und den Länderbehörden erschwert worden. Das ist das Fazit einer Vernehmung des früheren Verfassungsschutzpräsidenten Heinz Fromm und seines Nachfolgers Hans-Georg Maaßen am Montag im NSU-Untersuchungsausschuss des Sächsischen Landtages. Fromm stellte die Weitergabe der Informationen als eine Art Einbahnstraße dar. Die mutmaßlichen Rechtsterroristen Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe hatten jahrelang unentdeckt in Zwickau gelebt und werden für zehn Morde verantwortlich gemacht. Böhnhardt und Mundlos nahmen sich das Leben. Zschäpe steht in München vor Gericht.

Nach Angaben Fromms sind dem Bundesamt nicht alle Erkenntnisse übermittelt worden. Deshalb habe man kein vollständiges Bild des „Nationalsozialistischen Untergrundes“ erhalten und zielführende Maßnahmen ergreifen können, so Fromm. Das bedeute zwar nicht, dass man die NSU-Terroristen hätte ergreifen können. Die Chancen dafür wären aber größer gewesen.

Manche Informationen aus den Ländern habe das Bundesamt erst nach Auffliegen des NSU erhalten, sagte Fromm. Nachher sei klar gewesen, dass in dieser Hinsicht in den Ämtern etwas passieren müsse: „Ich hoffe, solche Probleme gehören der Vergangenheit an.“ Fromm war bis Ende Juli 2012 Chef des Bundesamtes. Bei seiner Vernehmung äußerte er sich auch über V-Leute und die Kooperation mit dem Verfassungsschutz in Sachsen.

Hans-Georg Maaßen – seit August 2012 Präsident des Bundesamtes - informierte vor allem über die Reformen bei den Sicherheitsbehörden. Es gehe nicht nur darum, Lehren aus den Versäumnissen beim NSU zu ziehen, sondern auch verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Maaßen sprach mehrfach von einem Debakel. Seither habe sich aber viel getan. (dpa)

