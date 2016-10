Verdächtige Wurststückchen in Riesa Will auf der Wiese am Landratsamt jemand Hunde vergiften? Unter Tierhalten sorgt ein Fund für Debatten.

Sind das Giftköder? Eine Riesaerin fand am Montagmittag verdächtige Wurststücke auf einer Wiese wischen dem Parkplatz am Landratsamt und Lidl. Statt die Polizei zu informieren, sammelte sie die Wurststücke ein und warnte die Hundebesitzer über Facebook. © SZ-Archiv

Ganz viele, fein abgeschnittene Wurststücke auf einer Wiese: Der Fund zwischen dem Parkplatz am Landratsamt und Lidl macht eine Riesaerin am Montagmittag misstrauisch. „Sie rochen so, als ob sie in irgendwas getränkt wurden. Könnten Giftköder sein“, schreibt sie in einer Riesaer Facebook-Gruppe. Das gibt in kurzer Zeit heftige Reaktionen – bis hin zu Beschimpfungen mutmaßlicher Täter. Ein Riesaer ergänzt, dass so ein Vorfall nicht der erste wäre in Riesa. „Vor einigen Jahren ist unser Cocker Spaniel elendig zugrunde gegangen, weil er ein mit Rattengift präpariertes Würstchen gefressen hat.“

Andere verwiesen darauf, dass man so etwas unbedingt bei Veterinäramt und Polizei melden solle. Die Finderin dagegen gibt an, die Stückchen lieber schnell aufgesammelt zu haben – in dem Moment seien zwei Hunde angekommen, die habe sie nicht in Gefahr bringen wollen. Beim nächsten Mal werde man die Behörden verständigen.

Auch im Landratsamt verweist man darauf, dass beim Fund von vergifteten Ködern die Polizei zu informieren sei. „Das Vergiften von Tieren ist eine Straftat“, sagt Sprecherin Kerstin Thöns. Vom Riesaer Fall sei im Amt nichts bekannt. Zuletzt habe man sich vor zwei Jahren mit einem ähnlichen Verdacht in der Nassau bei Meißen beschäftigt, der sei aber nie bewiesen worden. Bei der Polizei lag am Montagnachmittag auch noch keine Anzeige vor.

