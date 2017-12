Verbraucherzentrale rügt Umgang mit Sparverträgen Der Negativpreis „Prellbock 2017“ geht an zwei sächsische Sparkassen, die Prämiensparern gekündigt haben.

Zwei sächsische Sparkassen dürfen sich über den Negativpreis „Prellbock 2017“ freuen. © Symbolfoto: dpa

Zwickau. Der Preis für das verbraucher-

unfreundlichste Unternehmen in Sachsen geht in diesem Jahr an die Sparkasse Zwickau und die Erzgebirgssparkasse in Annaberg-Buchholz. Grund dafür ist die Kündigung von Langzeitsparverträgen. Das vor allem in den 90er-Jahren abgeschlossene „Prämiensparen flexibel“ bot anfangs unterdurchschnittliche Zinsen, stellte aber ab dem 15. Jahr einen Bonus von 50 Prozent der eingezahlten Jahressumme in Aussicht.

Nun, wenn sich die Verträge für Sparer lohnen, wurden sie von fünf der zwölf Sparkassen in Sachsen für beendet erklärt. Sie seien angesichts der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank für die Kreditinstitute nicht mehr wirtschaftlich, hieß es. Hunderte verärgerte Kunden suchten und suchen deshalb bei den Verbraucherschützern Rat. „Mit den Sparkassen Leipzig, Meißen und Muldental konnten wir Kompromisse aushandeln“, sagt Andreas Eichhorst, Vorstand der Verbraucherzentrale Sachsen. „Die Sparkasse Zwickau und die Erzgebirgssparkasse dagegen waren zu keinem Alternativangebot bereit, das eine ähnliche Sicherheit und Rendite bietet.“ Dafür habe man ihnen am Donnerstag den „Prellbock des Jahres 2017“ verliehen.

Für den Negativpreis hatten zwischen Februar und November knapp 1 000 Verbraucher Vorschläge eingereicht. Mehr als die Hälfte sprach sich für die Kündiger-Sparkassen aus, gefolgt von Telekommunikationsunternehmen wie Pyur (früher Telecolumbus & Primacom), Telefonica und Vodafone sowie dem insolvent gegangenen Energiedienstleister Care energy.

Beide Sparkassen wollten den Preis jedoch nicht entgegennehmen. „Wir haben Betroffenen bei freiwilligem Vertragsausstieg schon im März ein Angebot unterbreitet, das 80 Prozent auch angenommen haben“, sagt Felix Angermann, Vorstandschef der Sparkasse Zwickau. Die Verbraucherzentrale verschweige, dass es hinlänglich Gerichtsurteile gebe, die die Kündigung solcher Verträgen für rechtmäßig erklären.

Die Verbraucherschützer wollen dennoch zum Jahresanfang mehrere Feststellungsklagen auf Unzulässigkeit der Kündigung gegen die Sparkassen Zwickau und Erzgebirge einreichen. Sie setzen dabei auf die Kompetenz einer neuen Spezialkammer für Finanzgeschäfte, die ab 2018 an den Landgerichten eingerichtet wird.

Dass es auch anders geht, beweisen Sparkassen wie Chemnitz, Döbeln und die Ostsächsische in Dresden, die an den Prämiensparverträgen festhalten. Der Ostdeutsche Sparkassenverband will das unterschiedliche Agieren seiner Mitglieder nicht bewerten. Auch das Sächsische Finanzministerium sieht sich als Rechtsaufsicht dafür nicht zuständig.

zur Startseite

Artikelempfehlung Verbraucherzentrale rügt Umgang mit Sparverträgen Zwickau. Der Preis für das verbraucher- unfreundlichste Unternehmen in Sachsen geht in diesem Jahr an die Sparkasse Zwickau und die Erzgebirgssparkasse in Annaberg-Buchholz. Grund dafür ist die Kündigung von Langzeitsparverträgen. Das vor allem in den 90er-Jahren abgeschlossene „Prämiensparen flexibel“ bot anfangs unterdurchschnittliche Zinsen, stellte aber ab dem 15. Jahr einen Bonus von 50 Prozent der eingezahlten Jahressumme in Aussicht. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/sachsen/verbraucherzentrale-ruegt-umgang-mit-sparvertraegen-3840422.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: