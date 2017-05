Verbranntes Geld Als die bayerische Polizei einer Geldfälscher-Clique auf die Schliche kommt, hat auch ein Wülknitzer plötzlich ein Problem.

Ein Wülknitzer will eine 50-Euro-Blüte bestellt und sie verbrannt haben. Das könnte so ausgesehen haben wie diese Momentaufnahme aus einem Internet-Video. © Screenshot: SZ

Plötzlich stehen die Ermittler vor der Tür: Mit einem Durchsuchungsbefehl verschaffen sich Polizisten an einem Tag im Jahr 2016 Zugang zu einem Wohnhaus in Wülknitz. Sie suchen Beweise, dass einer der Bewohner ein Geldfälscher ist. Der Verdächtige ist aber nicht da, nur seine Mutter. Die ist wenig später Handy und Laptop los.

Dass die Polizisten in Wülknitz auftauchen, geht auf einen Erfolg ihrer bayerischen Kollegen zurück. Dort waren Ermittler einer Geldfälscher-Bande auf die Schliche gekommen. In deren Kundendaten fand sich die Bestellung eines gewissen Falk Nebe*, der sich eine 50-Euro-Blüte nach Wülknitz hatte schicken lassen. Deswegen musste sich der heute 30-Jährige nun vorm Riesaer Amtsgericht verantworten. Geldfälscher – und darunter versteht das Gesetz auch alle, die Blüten kaufen, um sie in den Verkehr zu bringen – drohen Gefängnisstrafen von mindestens einem Jahr.

Dafür braucht es den Nachweis, dass Falk Nebe das Falschgeld in den Verkehr bringen wollte. Der Wülknitzer bestreitet diese Absicht aber vehement. Er habe nie mit der Blüte bezahlen wollen, sondern sie aus reinem Interesse bestellt. Eine Fernseh-Doku habe sein Interesse geweckt, erzählt er. Durch Internet-Recherchen sei er auf eine Webseite gestoßen, über die gefälschte 50-Euro-Scheine angeboten wurden. Preis: 9,50 Euro das Stück plus 5 Euro Versand.

Um die Bestellung erfolgreich abzuschließen, musste Falk Nebe den Kauf in einer bestimmten Währung abwickeln – sogenannten Bitcoins. Dabei handelt es sich um eine elektronische Form von Geld, die anonyme Zahlungsvorgänge ermöglicht.

Dafür legte sich der Wülknitzer extra ein eigenes Bitcoin-Konto an, was durchaus Arbeit macht. Für das Gericht ein Indiz, dass der Blüten-Kauf doch andere Gründe gehabt haben könnte als reines Interesse. Dass er die Postsendung mit dem falschen Geldschein dann auch noch aus dem elterlichen Briefkasten holte, ohne dass die Eltern es merkten, erschien dem Gericht auch merkwürdig. Zumal Falk Nebe auch sonst gute Gründe zu haben schien, sich mit dem Falschgeld finanziell etwas Luft zu verschaffen: ein niedriges Einkommen einerseits, hohe Schulden andererseits.

Gleichwohl hatte der Wülknitzer von der ersten polizeilichen Vernehmung an beteuert, dass er nur mal sehen wollte, ob so eine Blüte wirklich an die echten Scheine rankommt. Zur Polizei kam er sofort, als er von der Hausdurchsuchung bei seinen Eltern hörte. Hinweise auf eine kriminelle Vergangenheit? Fehlanzeige. Einträge im Vorstrafenregister hat der Mann keine.

Bleibt die Frage: Was wurde aus dem falschen Fünfziger? Der Wülknitzer sagt, er habe schon beim Auspacken gemerkt, dass die Blüte schlecht gemacht war. Ziemlich gelb sei der Schein gewesen. Und auch angefasst habe er sich komisch. Er habe die Fälschung verbrannt.

Ob das stimmt, konnte das Gericht zwar nicht herausfinden. Für Falk Nebes Version spricht aber, dass die Prüfziffer bis heute nirgends registriert wurde.

Trotz Indizien: Bis zuletzt blieben Zweifel, dass Falk Nebe das falsche Geld wirklich in Umlauf bringen wollte. Das ist auch der Grund, warum der Richter ihn letztlich freisprach und alle Kosten der Staatskasse auferlegte. Nur eine Entschädigung für die Hausdurchsuchung bei den Eltern lehnte der Vorsitzende ab. Gefälschtes Geld zu bestellen sei eine „sagenhafte Dummheit“. Und die wollte der Richter dann doch nicht gänzlich ungeahndet lassen.

*Name geändert

