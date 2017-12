Vater erschlagen: Sohn wehrt sich gegen Verurteilung

Leipzig. Ein wegen Totschlags an seinem demenzkranken Vater verurteilter Mann will den Schuldspruch nicht akzeptieren. Das Landgericht Leipzig hatte den 39-Jährigen in der vorigen Woche zu zehn Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Dagegen habe die Verteidigerin Revision eingelegt, sagte ein Gerichtssprecher am Dienstag.

Die Schwurgerichtskammer war überzeugt, dass der Mann seinen hilflosen Vater in Leipzig mehrfach mit einem Kantholz auf Kopf und Oberkörper schlug. Die Anwältin hatte im Prozess lediglich ein Jahr und fünf Monate Bewährung wegen Körperverletzung und unterlassener Hilfeleistung gefordert. (dpa)

