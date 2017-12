Urteil im ersten Dschihadistenprozess

Nasser A. sitzt zum Prozessauftakt neben dem Dolmetscher im großen Hochsicherheitssaal, der eigentlich für den Prozess gegen die Gruppe Freital eingerichtet wurde. © A. Schneider

Dresden. Das Oberlandesgericht (OLG) Dresden hat am Dienstag einen 25-jährigen Syrer wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen Terrorvereinigung verurteilt. Nasser A. bekam ein Jahr und zehn Monate auf Bewährung. Das milde Urteil begründete der Richter mit einer „geringen Schuld“ in einem minderschweren Fall. Dem Angeklagten könne nicht nachgewiesen werden, dass er tatsächlich gekämpft hätte.

Es war der erste Prozess gegen einen sogenannten Dschihadisten vor dem Staatsschutzsenat des OLG. Der Angeklagte hatte sich im Februar mehrfach selbst bei der Chemnitzer Polizei gestellt und sitzt seit dem 15. Februar in Untersuchungshaft. De Prozess begann am 8. September. Neun Verhandlungstage befasste sich der Senat mit der Schuld des Angeklagten. Er selbst hatte bei seiner Polizei angegeben, im Jahr 2014 bei der al-Nusra-Front mehrere Wochen als Kämpfer ausgebildet worden zu sein. Im August 2014 flüchtete er in die Türkei und lebte seit 2015 in Chemnitz.

Nicht nachgewiesen werden konnte, ob der Angeklagte tatsächlich an der Entführung von drei Journalisten beteiligt war, wie er es zunächst ausgesagt hatte.

Zunächst hatte A. behauptet, er sei gezwungen worden, sich al-Nusra anzuschließen. Nachdem das Gericht den bekannten Islamwissenschaftler Guido Steinberg als Sachverständigen gehört hatte, räumte A. ein, er habe sich freiwillig der al-Qaida nahestehende Bürgerkriegsmiliz angeschlossen.

Im Prozess kamen eine Reihe Ermittlungsfehler der sächsischen Polizei im Umgang mit mutmaßlichen Dschihadisten ans Licht. Das veranlasste selbst den Staatsanwalt Michael Wehnert von „Unzulänglichkeiten und Fehlern“ zu sprechen. Verteidiger Ulf Israel nannte die Ermittlungen „katastrophal“. So sei sein Mandant als er sich gestellt hatte, bewusste zunächst als Zeuge und nicht als Beschuldigter befragt und belehrt worden.

Das Landeskriminalamt hatte drei konkrete Hinweise auf A. als al-Nusra-Mitglied was jedoch nicht weiter verfolgt wurde. Und schließlich meldete sich A. selbst dreimal freiwillig bei der Polizei, ehe die Beamten den Fall ernst nahmen. Am letzten Prozesstag schließlich wurde das bislang schlimmste Bild von A. bekannt - es zeigt den Mann in Kampfmontur und mit einem Maschinengewehr in der Hand. A. hatte dieses Bild selbst nach seiner Flucht aus Syrien auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht.

Staatsanwalt Wehnert forderte eine Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren für den Angeklagten, Verteidiger Ulf Israel hielt eine bewährungsfähige Freiheitsstrafe von unter zwei Jahren als ausreichend. Im Rahmen dieses Tatbestandes könne man kaum weniger Schuld auf sich laden als A.

