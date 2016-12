Urteil gegen Todesfahrer bestätigt Ein 47-Jähriger war 2015 mit seinen beiden Kindern im Auto absichtlich gegen zwei Bäume an der B 6 bei Fischbach gerast. Das Mädchen und der Junge starben. Der Vater hatte gegen das Urteil Revision angestrebt. Die wurde nun verworfen.

Das Urteil gegen einen 47-jährigen Mann, der im August 2015 seine beiden Kinder getötet hat, indem er mit hoher Geschwindigkeit absichtlich gegen zwei Bäume an der B 6 bei Fischbach gefahren ist, ist rechtskräftig. Am 22. März hat die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Görlitz den kosovarischen Staatsangehörigen wegen Mordes in zwei tateinheitlichen Fällen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Zusätzlich wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt.

Wie die Staatsanwaltschaft Görlitz mitteilt, wurde nun die von dem Täter angestrebte Revision des Urteils vom Bundesgerichtshof verworfen. Somit ist entschieden, dass der Verurteilte seine fünf und vier Jahre alten Kinder auf der Bundesstraße 6 zwischen Rossendorf und Fischbach heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen getötet hat. Als Motiv wurde festgestellt, dass die Ehefrau des Verurteilten ihn mit den Kindern verlassen wollte. Daher beabsichtigte er, sich an ihr zu rächen.

Eine Revision anzustrengen, sei bei einem Urteil in dieser Höhe nicht ungewöhnlich, so Till Neumann, Sprecher der Staatsanwaltschaft Görlitz. In diesem Fall hatte sie allerdings keinen Erfolg. Für den 47-Jährigen bedeutet das, dass seine Haft nicht automatisch nach 15 Jahren in eine Bewährung umgewandelt wird. (szo)

