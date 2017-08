Uropa lud massenhaft Kinderpornos aus dem Netz Als fatale Sammelleidenschaft bezeichnete ein Rentner seine Tat. Aufrichtige Reue zeigte er nicht vor Gericht.

Ursprünglich habe er etwas ganz anderes im Internet gesucht, sagt der Angeklagte. Nur zufällig sei er dabei über die Seite mit kinderpornografischen Bildern gestolpert. Aber auch das, was er sich eigentlich hatte ansehen wollen, wirkt auf das Gericht befremdlich, denn laut seiner Aussage hatte der 79-jährige Mann die Internetseite des arabischen Nachrichtensenders Al Jazeera besuchen wollen. „Ich suchte nach Berichten, die hier nicht gezeigt werden“, erklärt er. Damit meint er Filme, die zeigen, wie der Islamische Staat mit seinen Gegnern umgeht, also Aufnahmen von Folterungen und Exekutionen. Während er sich durch die verschiedenen Internetseiten geklickt hatte, sei er auf einer Plattform mit kinderpornografischen Bildern gelandet. „Dort bin ich dann einfach hängengeblieben“, räumt er ein und sagt, dass er nicht habe wegschauen können – wie wenn man zu einem Unfall komme und sich wider besseren Wissens nicht von der dramatischen Szenerie abwenden kann.

Schon das ist schwer nachvollziehbar, dabei allein blieb es aber nicht. Der betagte Mann aus dem Müglitztal lud über 1 000 Bilddateien aus dem Internet herunter und speicherte sie. „Das war wie eine Sammelleidenschaft im negativen Sinne“, versucht er sein Handeln zu erklären. Er behauptet, sich die Bilder dann aber so gut wie gar nicht mehr angesehen zu haben, da er seit über einem Jahrzehnt nicht mehr sexuell aktiv sei. Auf die Frage der Richterin, ob er sich als mehrfacher Vater, Großvater und Urgroßvater einmal Gedanken über das Schicksal der Kinder auf den Bildern gemacht habe, antwortet der Angeklagte: „Die können einem schon leidtun, aber ich kenne sie ja nicht, also habe ich keinen persönlichen Bezug zu ihnen.“

Offensichtlich mehr zu schaffen gemacht hatte ihm die Auseinandersetzung mit seiner Ehefrau. Das Gespräch, das er nach der Wohnungsdurchsuchung im Spätsommer vergangenen Jahres mit ihr hatte führen müssen, sei mehr als unangenehm gewesen, gibt der Senior zu. Anschließend habe er aber, wie von seiner Frau verlangt, sämtliche Computertechnik, die nicht von der Polizei beschlagnahmt worden war, abgeschafft.

Auch wenn der Deutsche ein umfassendes Geständnis abgelegt und dem Gericht damit eine aufwendige Beweisaufnahme erspart hat, sieht die Staatsanwaltschaft kaum Reue in seinen Ausführungen. Eine Geldstrafe kommt für sie deshalb nicht mehr in Betracht. Sie fordert eine Freiheitsstrafe von zwölf Monaten. Diesem Antrag folgen dann sowohl Verteidigung, als auch Gericht. Da der Angeklagte bisher strafrechtlich noch nie in Erscheinung getreten ist, wird die Strafe zu einer dreijährigen Bewährung ausgesetzt. Zudem muss der Mann 3 000 Euro an die Kindernothilfe bezahlen.

