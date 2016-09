Urlaubsfahrt endet abrupt

@1+2 - mehr auf die Schiene geht nicht. Die Bahn ist an der Kapazitätsgrenze. Die Nebenanschlüsse wird man nie wieder aktivieren. Funktioniert auch nicht. Woher sollen die Umlade und Lagerkapazitäten kommen..? Man könnte aber endlich anfangen die illegale Kabotage auf unseren Straßen zu bekämpfen, verbieten und (!)sanktionieren das LKW-Fahrer die Wochenruhezeit im Fahrzeug verbringen und so die Billigstanbieter aus dem Markt drängen und damit Leer- und Sinnlosfahrten minimieren. Weiter drankonische Überholverbote für LKW auf den Autobahnen mit entsprechenden Sanktionen, Nachtfahrverbote mit entsprechendem Ausbau der Parkplatzkapazitäten....dann wird so nach und nach Ordnung. Woanders gehts ja auch!