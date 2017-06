Unwetter ziehen nach Sachsen

Blitze zucken am 22. Juni über Annaberg-Buchholz im Erzgebirge. Jetzt sind neue Unwetter möglich. © dpa

Zwar gab es in den vergangenen Tagen immer mal wieder ein wenig Regen, doch erst jetzt wird es richtig nass. Über weiten Teilen Mitteleuropas macht sich am Mittwoch ein Tiefdruckgebiet breit, das feucht-warme Luft auch nach Sachsen treibt.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) können hierzulande wiederholt Gewitter auftreten. Starker Regen mit Niederschlagsmengen von bis zu 25 l/qm innerhalb kurzer Zeit seien möglich, ebenso Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 km/h sowie örtlich Hagel. Auch heftige Gewittergüsse mit bis zu 40 l/qm innerhalb einer Stunde seien lokal möglich, hieß es vom DWD. Die Temperaturen liegen bis zum Abend bei um die 26 Grad.

Am Donnerstag erwarten die Meteorologen weitere Gewitter, die teilweise unwetterartig ausfallen. Die Temperaturen sinken laut DWD auf maximal 22 Grad in Leipzig, 20 Grad in Dresden und Görlitz. (fsc)

›› Die Wetteraussichten

zur Startseite