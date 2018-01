„Unterm Strich reicht das für mich nicht“ Sachsens SPD-Generalsekretärin Daniela Kolbe hat gegen eine Große Koalition gestimmt – und damit anders als ihr Landesvorsitzender Martin Dulig.

Daniela Kolbe (SPD/MdB) ist seit 2015 Generalsekretärin der sächsischen SPD. Die 37-Jährige ist gegen eine Große Koalition. © dpa

Frau Kolbe, Sie haben im SPD-Parteivorstand gegen die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen für eine Große Koalition gestimmt. Warum?

Das ist immer eine Abwägungsfrage, zu welchem Schluss man kommt. Ich habe nie daraus einen Hehl gemacht, dass ich einer erneuten Großen Koalition eher skeptisch gegenüberstehe. Erst recht, wenn man sich mit festen Vereinbarungen eine ganze Legislatur fest aneinander bindet. Da hätte jetzt schon ein sehr, sehr großer Wurf kommen müssen, um mich zu überzeugen.

Was hätte das für Sie sein können?

Zum Beispiel die Bürgerversicherung oder die Anhebung des Spitzensteuersatzes.

Sie sind enttäuscht von dem, was Ihre Parteifreunde verhandelt haben?

Nein, es stehen auch viele gute Sachen im Sondierungspapier, insbesondere was Menschen angeht, denen es nicht so gut geht. Beispielsweise zum Thema Kinder- und Altersarmut, auch das Abschmelzen des Solis ist wichtig. Da ziehe ich den Hut vor unserem Verhandlungsteam, was es erreicht hat.

Aber für ein Ja zu einer Großen Koalition reicht das Alles nicht?

Nein, unterm Strich reicht das für mich nicht. Ich glaube auch nicht, dass vier weitere Jahre klassische Große Koalition der SPD gut tun. In dieser schwierigen Lage – sie ist schwierig für die SPD, aber auch für unser Land – kann man zu unterschiedlichen Abwägungen kommen. Und wir werden das jetzt intern diskutieren. Beide Positionen haben gute Argumente, und ich hoffe auf eine tiefgründige, gegenseitig wertschätzende Diskussion auf unserem Parteitag am Sonntag. Einfach ist die Lage jedenfalls nicht.

...und von außen betrachtet zerreißt diese Frage gerade Ihre Partei.

Die SPD hat sich nicht selbst in diese schwierige Lage gebracht. Schuld ist das Nicht-Regieren-Wollen von FPD-Chef Lindner und das Scheitern von Jamaika.

Sie bleiben bei Ihrem Nein zu Koalitionsverhandlungen?

Ich habe das Sondierungspapier gut durchgelesen und glaube nicht, dass es jetzt noch Nachverhandlungen geben kann. Insofern bin ich da mit meiner Position auch festgelegt. Ich bleibe bei meinem Nein.

Damit gibt es einen Konflikt mit Ihrem Landesvorsitzenden. Martin Dulig ist für Koalitionsverhandlungen.

So würde ich das nicht sehen. Wir haben zuvor intensiv darüber gesprochen, wie wir zur Frage der Regierungsbildung stehen. Und ich kann Martin Duligs Argumente gut nachvollziehen, insbesondere was die Regierungsverantwortung der SPD und die staatspolitische Verantwortung angeht. Aber bei uns beiden war es eine Frage der Abwägung. Wir tragen das mit großem Respekt für die Meinung des anderen. Wir sind zu unterschiedlichen Schlüssen gekommen. Und das ist in einer Demokratie kein Drama.

Rechnen Sie trotzdem mit einer Mehrheit für die Groko innerhalb der SPD?

Das ist schwer vorherzusehen. Ich rechne aber damit, dass es eine Mehrheit geben wird. Doch wenn es knapp wird, dann bleibt es auch weiterhin eine schwierige Situation für die SPD.

Das Gespräch führte Annette Binninger.

