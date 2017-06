Unter Stromern Macht es eigentlich Spaß, Elektroauto zu fahren? Lässt sich die Reichweitenangst überwinden? Ein Alltagstest mit einem Renault Zoe.

Wer laden will, muss Zeit mitbringen. Die Gläserne Manufaktur in Dresden bietet die schickste Ladestation weit und breit. Auch für Renault-Zoe-Fahrer. © Robert Michael

Eine Revolution wollte ich immer schon mal anzetteln. Oder zumindest dabei sein. Jetzt hab ich es sogar schriftlich: Am Steuer dieses Autos bin ich „aktiv an der Elektrorevolution beteiligt“. So heißt es jedenfalls in der Bedienungsanleitung. An revolutionären Parolen mangelt es ja nicht, wenn es um

E-Autos geht. „Lassen Sie Ihr fossiles Zeitalter hinter sich“, steht auf einem Wagen, der an diesem Morgen neben mir an der Ladesäule parkt. Selbe Marke, selber Typ, selbe Farbe wie meiner. Ist ja schließlich „Deutschlands meistverkauftes Elektroauto“. So steht es auf dem metallicblauen

Zoe Z.E. 40, den Renault mir drei Wochen lang für einen Alltagstest zur Verfügung stellt. Ein schickes kleines Auto mit viel Raum und viel Ausstattung: Automatikgetriebe, Tempomat, Rückfahrkamera, Keyless Go, Multimediacenter und so weiter.

Zuerst haben wir zwei ganz schön gefremdelt, der Zoe und ich, der sonst Diesel fährt. Es hat gedauert, bis wir uns verstanden haben. Inzwischen haben wir uns richtig gern, wenn wir geräuschlos und emissionsfrei dahingleiten. Es kann richtig entspannend sein, beinahe entschleunigend, so leise und sanft zu fahren, nur Fahrtwind und rollende Reifen zu hören. Beim Start merkt man gar nicht, ob der Wagen läuft. Auf dem Display steht „Ready“, das muss reichen. Damit einen die Umgebung überhaupt wahrnimmt, wird bis 30 km/h ein künstliches Geräusch erzeugt, ein zartes Surren, „Fußgängerhupe“ nennen sie das.

Revolutionen können allerdings ganz schön anstrengend sein. Zum Beispiel in Limbach-Oberfrohna, wo es mich mit Gattin eines Sonntags hinverschlägt. Die Batterie macht allmählich schlapp, noch 50 Kilometer Reichweite. Bis Dresden reicht das nie. Uns packt die Reichweitenangst. Ein unter Stromern weit verbreitetes Phänomen, hat sogar einen Wikipediaeintrag.

Immerhin kennt das eingebaute Navi des Zoe die Ladestationen in der Nähe. Zum Beispiel neben dieser Waschstraße, wo man Geld einwerfen muss, um Strom zu kriegen. Fünf Euro stecke ich rein – es passiert nichts. Und nirgends jemand, den man fragen könnte. Ab zur nächsten Ladestation, die liegt im Gewerbegebiet und hat sonntags geschlossen. Und nun? Im nahen Chemnitz könnte man zur Not einen Zug nehmen, wenn das Auto liegenbleibt. Am Kaufhaus Tietz findet sich tatsächlich eine funktionierende Säule, die ist beim ersten Mal sogar kostenlos. Und so warten wir am Sonntagnachmittag im Zentrum von Chemnitz mit seinen überschaubaren Reizen, bis das Auto wieder voll genug ist. Goldene Regel: Nimm was zu lesen mit, falls du mal laden musst. Ohne den Zoe hätten wird allerdings nie den Citybeach dort kennengelernt. Man sitzt da nett im Sand.

Das Laden ist übrigens kinderleicht. Klappe vorn an der Motorhaube auf, Ladekabel aus dem Kofferraum holen, das eine Ende in die Säule, das andere ins Auto stecken. Alles andere geht automatisch. Wenn denn die Säule 1. funktioniert, 2. geöffnet und 3. nicht besetzt ist, 4. den richtigen Steckeranschluss und 5. das passende Bezahlsystem hat. Es gibt nicht nur unterschiedliche Steckertypen, sondern noch viel mehr verschiedene Varianten fürs Bezahlen. Cash ist die Ausnahme. Man muss sich registrieren, bekommt eine Chipkarte oder kann Apps runterladen, ehe der Strom fließt. Ohne Smartphone geht da gar nichts. In Dresden etwa kann man an vielen Säulen über „Stromticket“ bezahlen. Dort meldet man sich mit einem Konto an, von dem das Geld abgebucht wird. An der Säule gibt es dann jedes Mal eine Nummer, die man in eine App eingibt, und erhält dann eine Pin, die man in die Säule eintippt. Hört sich komplizierter an als es ist.

Auch die Preise sind schwer zu durchschauen. Mal ist es kostenlos, mal kommt zum Strompreis noch Parkgebühr. Mal zahlt man die Zeit, mal die Kilowattstunden. Im Schnitt sind es etwa 25 bis 28 Cent pro Kilowattstunde, macht bei optimistischem Verbrauch von 13 bis 17 kw/h etwa 4 bis 5 Euro auf 100 Kilometer.

Wie lange das Laden dauert, hängt davon ab, was für eine Säule man erwischt. Das können schon mal viereinhalb Stunden werden. In Chemnitz reichte nach 45 Minuten die Ladung wieder für den Heimweg. 45 Minuten Autobahn mit 120 km/h: Danach war die Batterie wieder da, wo sie vorher war. Einmal habe ich das Pedal ganz durchgetreten: fast 140 – und man kann zuschauen, wie die Lade-Anzeige runtergeht. Er kann Autobahn, der Zoe, aber er ist nicht dafür gedacht. Sondern für Stadtverkehr, kurze Fahrten, bedächtige Fahrweise. So ist er genügsam und freundlich zu mir.

Und das Display sagt mir nette Sachen: „Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Masseträgheit des Fahrzeugs zur Energierückgewinnung erfolgreich genutzt.“ Ich bin nämlich gut in Rekuperation. Mag sich unanständig anhören, ist aber was ganz Tolles. Quasi Motorbremse. Wenn ich vom Gas gehe, gewinnt der Zoe beim Ausrollen Energie. Gebremst wird nur noch, wenn’s nottut. Auf dem Weg zur Arbeit fahre ich jetzt extra immer so, dass es ein langes Stück bergab geht – und freue mich wie Bolle, wenn beim Fahren alles nicht nur im grünen Bereich, sondern im blauen ist, also Energie gewonnen wird, der Verbauch sinkt. Mein Rekord: 7,8 kw/h Verbrauch auf 100 km. Sonst sind es eher 12, 14, auch mal 19.

Auch so eine Eigenart beim Stromfahren, man starrt ständig auf den Bordcomputer, kontrolliert die Werte, kalkuliert und vergleicht. Man sollte das vielleicht überwinden, dem Wagen zutrauen, dass es das schon alleine schafft, wenn man ihn nicht überfordert. Mit einer gewissen Überheblichkeit schaue ich auf die anderen Autos vor und hinter mir. Ätsch, ihr stinkt und ich nicht! Klar ist allerdings, dass auch der Strom für das E-Auto irgendwo herkommen muss, am Ende gar aus diesen Braunkohle-Dreckschleudern.

Es sei denn, man lädt Solarstrom, zum Beispiel bei der VW-Manufaktur in Dresden, der schicksten und bequemsten Ladestation weit und breit. Kostenlos dazu. Hier lässt sich sogar Turboladen, in 30 Minuten auf über 80 Prozent. Leider passt der Anschluss nicht zu meinem Zoe, bei mir dauert’s zwei Stunden. Es empfängt einen ein freundlicher Strom-Concierge, der alles erklärt. Drinnen gibt’s Kaffee gratis. Hier trifft man auch andere Stromer, tauscht sich aus. Zeigst du mir deinen Stecker, zeig ich dir meinen. Ein Hyundai-Fahrer erzählt von seiner Wall-Box, die ihm der Elektriker daheim angebracht hat. So kann er den Wagen daheim im Carport aufladen.

Wer dann nur die Wege zur Arbeit macht, die Kinder rumkutschiert, ab und zu mal zum Einkaufen fährt, für den kann alles so einfach sein. Wer allerdings wie ich von Dresden nach Magdeburg stromert, muss einen Zwischenstopp einkalkulieren. 2:02 Stunden für die 230 Kilometer-Strecke hatte der Routenplaner gesagt. Bei mir wurden es dreieinhalb Stunden, die anfängliche Reichweite von 280 Kilometern war auf der Autobahn schnell auf 180 geschmolzen. Dabei bin ich kaum über 100 gefahren, sogar Trabis haben überholt.

Im Stadtverkehr, immer den EcoModus an, plus ein bisschen Landstraße, immer schön behutsam, nähert sich die Reichweite des Zoe tatsächlich den 300 Kilometern, die Renault verspricht. Eigentlich ist aber die Rede von „400 Kilometer NEFZ-Reichweite“. Das steht für „Neuer Europäischer Fahrzyklus“ und ist ein Fantasiewert unter optimalsten Bedingungen, an die niemand rankommt. Jeder weiß das, trotzdem wird mit diesen Werten hantiert.

Dem Zoe kann man das nicht vorwerfen, der ist ehrlich und tut sein Bestes. Außerdem einer der preiswertesten. Was kann er für die schlechte Infrastruktur? Die Probleme mit den Ladestationen, den Steckern, dem Bezahlen – all das muss sich doch lösen lassen. Wie war das kompliziert damals, als es losging mit den Handys, und wie schnell wurden sie zum bequemen Allerweltsgerät. Irgendwann finden sie bestimmt für das meiste eine Lösung – selbst für die Akkus. Die Revolution eben hat gerade erst begonnen. Und ich war dabei.

