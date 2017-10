„Unglaublich, was Beamte auf der Straße erleben“ Mario Steiner, der neue Chef des Bautzener Polizeireviers, im SZ-Interview über Fußball, Serientäter und mangelnden Respekt.

Neuer Chef im Revier: Polizeioberrat Mario Steiner leitet seit Monatsbeginn das Polizeirevier in Bautzen. Der 53-Jährige setzt auf mehr Präsenz und Verfolgungsdruck, weiß aber auch, dass vier oder fünf Streifenwagen nicht immer und überall gleichzeitig sein können. © Uwe Soeder

Die Tür zum Zimmer des Revierleiters steht offen. Das ist immer so, sagt Mario Steiner. Soll heißen: Wer den Chef sprechen will, der kann einfach kommen. Soll vielleicht auch heißen: Der Chef ist immer noch einer von euch? Mario Steiner schmunzelt. Jeden der 156 Kollegen hier kennt er persönlich. Seit Monatsbeginn sitzt der 53-Jährige nun offiziell im Chefsessel des Bautzener Polizeireviers. Aber, wenn es am Sonntagnachmittag auf der Müllerwiese gegen Lok Leipzig geht, wird er vor Ort als Polizeiführer in den Reihen der Kollegen stehen. Im Gespräch mit der SZ sagt der Polizeioberrat auch, warum ihm solche Einsätze keinen Spaß machen.

Herr Steiner, am Sonntag spielt Budissa Bautzen gegen Lok Leipzig. Sie werden den Polizeieinsatz leiten. Sie müssen wieder einen Großeinsatz planen. Ist das denn noch normal?

Ja, diese Frage könnte man sich tatsächlich stellen. Wir haben hier zwei Fußballvereine, die regelmäßig unsere Anwesenheit erfordern – in einer stärkemäßigen Größenordnung. Und das nur, weil angebliche „Fans“ alles andere wollen, als ein schönes Fußballspiel zu sehen. Nach dem Spiel der Leipziger in Bischofswerda standen am Ende 30 000 Euro Schaden. Das ist wirklich nicht mehr normal. Wir Polizisten hätten auch sicher noch genug anderes zu tun.

Was sind denn im Moment die Schwerpunkte der Polizeiarbeit im Bautzener Revierbereich?

Hauptschwerpunkt ist nach wie vor die Eigentumskriminalität, sind Autodiebstähle, Fahrraddiebstähle, Wohnungseinbrüche oder Einbrüche in Firmen – vor allem in Bautzen und im grenznahen Raum. Die Fallzahlen sind nach wie vor hoch und gegenüber dem Vorjahr sogar wieder leicht angestiegen. Ganz aktuell haben wir es in Bautzen zum Beispiel gerade mit einer Serie von Einbrüchen in Friseurgeschäfte zu tun. Inzwischen sind es neun Fälle, die immer nach dem gleichen Muster ablaufen.

Sind Sie da in den Ermittlungen schon weitergekommen?

Spezialisten der Kriminalpolizeiinspektion haben den Fall übernommen und werten die Spuren aus. Unsere Aufgabe hier im Revier ist es, zu verhindern, dass es überhaupt erst zu solchen Delikten kommt.

Wie wollen Sie das denn machen?

Wir können das nur, indem wir vor allem in Schwerpunktbereichen Präsenz zeigen und einen permanenten Verfolgungsdruck ausüben, der potenzielle Täter abschreckt. Aber es muss auch klar sein, dass wir nicht vor jeden Laden einen Polizeibeamten stellen können. Deshalb sehen wir auch in der Präventionsarbeit ein wichtiges Anliegen. Die Beamten beraten zum Beispiel Unternehmer oder Geschäftsinhaber, wie sie sich besser vor Dieben schützen können. Jeder hat auch eine gewisse Eigenverantwortung beim Schutz seines Eigentums.

Der Chef und sein Revier zurück 1 von 3 weiter Mario Steiner ist 53Jahre alt und seit 31Jahren Polizist. Das Bautzener Revier kennt der Polizeioberrat bereits gut. Mehr als zweieinhalb Jahre war er hier Leiter des Streifendienstes und stellvertretender Revierleiter. Er ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und ist Großvater. Das Polizeirevier Bautzen erstreckt sich über 941 Quadratkilometer zwischen Königswartha, dem Eiseroder Berg, Sohland an der Spree und Großharthau. Im Süden liegen 20 Kilometer Grenze zu Tschechien. 156 Polizisten arbeiten im Revierbereich, darunter 100 im Streifendienst und 40 im Kriminaldienst.

Wie groß sind denn die Möglichkeiten des Reviers überhaupt, ständige Präsenz zu zeigen?

Wie gesagt, wir können nicht immer und überall sein. Das ist unmöglich und unrealistisch. Wir haben reichlich 100 Streifenbeamte im Revier. Das klingt zwar erst einmal viel, die Kollegen müssen aber rund um die Uhr 365 Tage im Jahr Dienst tun. Am Ende heißt das, wir haben in jeder Schicht vier, wenn möglich auch fünf Streifenwagen im Einsatz. Das sind aber nicht viele in einem über 900 Quadratkilometer großen Revierbereich. Wir arbeiten deswegen gerade auch in der Grenzregion sehr eng mit den Kollegen vom Zoll und der Bundespolizei zusammen.

Auch mit tschechischen Kollegen?

Ja, auch da gibt es schon eine gute Zusammenarbeit. Wir wollen sie künftig aber noch intensivieren. Das steht ganz oben auf meiner Liste.

Vor einem Jahr ist die Bautzener Polizei bei den Krawallen auf dem Kornmarkt bundesweit in die Schlagzeilen geraten: Hat sich die angespannte Lage wieder beruhigt?

Ja, das hat sie. Wir sind seit den Krawallen im September 2016 aber auch nach wie vor jeden Tag von nachmittags bis in die Nacht hinein mit einer Streife auf dem Kornmarkt präsent. Als eine sehr positive Konsequenz sehe ich die gute und enge Zusammenarbeit zwischen uns, der Stadt und gesellschaftlichen Trägern, die es so vorher noch nicht gab. Das hat sehr geholfen. Und wir werden das auch weiter so halten.

In dem Zusammenhang war der Bautzener Polizei auch vorgeworfen worden, auf dem rechten Auge blind zu sein.

Ich weiß nicht, wer solche Vorwürfe erhebt. Ich lasse sie hier nicht gelten. Wir arbeiten nach Recht und Gesetz, um Straftaten aufzuklären und zu verhindern. Für uns ist es völlig unerheblich, wen wir da vor uns haben. Da stelle ich mich ganz klar vor die Kollegen. Vor allem auch vor die Streifenbeamten, die jeden Tag auf der Straße einen sehr schweren Job machen.

Was macht den Job auf der Straße denn so schwer?

Streifenpolizist zu sein, war noch nie eine leichte Sache. Schon allein, weil die Kollegen immer die Ersten vor Ort sind und dabei auch Dramatisches oder eine gefährliche Situation erleben. Heute kommt noch etwas anderes dazu: Die großen Konflikte, die sich in jüngster Zeit in der Gesellschaft aufgetan haben, haben auch den Ton und den Umgang untereinander verschärft. Es ist wirklich unglaublich, welche Beleidigungen die Beamten auf der Straße immer wieder erleben müssen und welche Aggressionen ihnen da manchmal entgegenschlagen, sogar tätliche. Ich würde mir für die Kollegen wieder mehr Achtung und Respekt wünschen.

Wie zufrieden sind Sie mit der personellen Situation im Revier?

Nach mehr Personal könnten wir natürlich immer rufen. Wenn mehr Kollegen da wären, können wir mehr machen, mehr kontrollieren zum Beispiel. Es gibt genügend Verstöße, die nur durch Kontrollen aufgedeckt werden können. Aber in der Gesamtsituation der Sächsischen Polizei gesehen ist das Revier gut aufgestellt. Wir haben gerade sechs neue, frisch ausgebildete Kommissare bekommen, fünf Streifenführer und eine Kollegin für den Kriminaldienst. Das hat mich sehr gefreut. Und nebenbei senken sie den Altersdurchschnitt, der bisher bei 46 Jahren lag. Die Wachpolizisten sind uns ebenfalls eine große Hilfe. Sie können uns viele sehr zeit- und personalintensive Aufgaben abnehmen. Ich will mich also nicht beschweren.

Worüber freuen Sie sich?

Über unsere Aufklärungsquote. Die liegt bei 62,8 Prozent – sieben Prozent über dem Durchschnitt in Sachsen.

Das Gespräch führte Jana Ulbrich

zur Startseite