Unfälle und blockierte Straßen Der Winter hat in Sachsen zum ersten Mal so richtig zugeschlagen. An manchen Stellen ging gar nichts mehr.

Auf der A4 bei der Anschlussstelle Berbersdorf verlor ein polnischer Lkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es kam zum Stau in Richtung Chemnitz. © Jens Uhlig

Schnee, Glätte und Sturm haben in der Nacht zu Mittwoch auf den Straßen einige Unfälle und Schäden verursacht. Auf der A4 verlor ein Lkw-Fahrer eines polnischen Sattelzuges die Kontrolle über sein Fahrzeug. Gegen 6.20 Uhr kam er etwa einen Kilometer nach der Anschlussstelle Berbersdorf von der Straße ab. Dort kippte der mit Holzteilen beladene Auflieger samt Zugmaschine um und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Wegen der Bergungsarbeiten waren die rechte und mittlere Fahrspur gesperrt. In Richtung Chemnitz staut sich der Verkehr.

Auf der A14 zwischen Nossen-Nord und Döbeln-Ost fuhr ein Ford Transit in den Straßengraben und kippte um. Nach SZ-Informationen wurden zwei Personen verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Wie ein Augenzeuge berichtete, war für die Witterung unangepasste Geschwindigkeit die Ursache für den Unfall.

Auf der B 98 bei Bischofswerda wehte der starke Wind den Schnee mehr als 15 Zentimeter auf die Straße. Dies wurde einem tschechischen Laster-Fahrer zum Verhängnis. An einem Berg driftete das tonnenschwere Gespann gegen die Leitplanke der Gegenfahrbahn. Der Auflieger stellte sich quer und versperrte über Stunden die sonst stark befahrene Bundesstraße.

Auch in Großerkmannsdorf bei Radeberg wurden die winterlichen Verhältnisse einem Autofahrer zum Verhängnis. An einer Kreuzung fuhr er mit seinem Wagen gegen einen Telefonmasten. Dieser wurde so stark beschädigt, dass er durch den starken Wind hätte umkippen können. Die Feuerwehren aus Großerkmannsdorf und Radeberg rückten an, um dies zu verhindern. Mit Kanthölzern und Spanngurten wurde der angeknickte Mast gesichert.

Im Rödertal kam es aufgrund von Schneeverwehungen zu Straßensperrungen. So war die Kreisstraße zwischen Ohorn und Hauswalde nicht passierbar. Gleiches galt für die Straße zwischen Lichtenberg und Mittelbach. Dort kam man im Laufe des Tages wieder einigermaßen durch. Ebenfalls dicht war die Straße zwischen Steina und Ohorn.

Auf der Bundesstraße 99 zwischen Görlitz und Zittau fuhr sich ebenfalls ein Lkw fest. Am Berg in Ostritz blieb das Fahrzeug liegen und drohte in den Straßengraben abzurutschen. Die B99 musste voll gesperrt werden.

Auch in anderen Regionen Sachsens führten Schnee, Glätte und Sturm zu Unfällen und Verkehrsbehinderungen. In Mittelsachsen standen ebenfalls Lkws auf den Bundesstraßen quer. Es kam vereinzelt zu Sperrungen. Am Mittwochvormittag konnten teilweise noch die Bundesstraße B101 und die Staatsstraße S34 nicht befahren werden. Für die Bundesstraße B95 von Chemnitz in Richtung Burkhardtsdorf bestand für Lastwagen vorübergehend Schneekettenpflicht. Die Polizeidirektion Chemnitz registrierte bis 13 Uhr insgesamt 62 Verkehrsunfälle, bei fünf wurden Menschen verletzt. Nicht alle dieser Unfälle sind allerdings auf die Witterung zurückzuführen, sagte ein Polizeisprecher.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt seit Dienstag vor Unwetter. Am Mittwochmorgen kann es wegen Tief „Axel“ in Sachsen zu starkem Gewitter kommen. Bis zur Nacht soll der starke Schneefall andauern,. bevor sich dann in den nächsten Tagen klarer Himmel und polare Kaltluft breit machen. In der Nacht zum Freitag werden die Gebirgsregionen zum Gefrierschrank - die Temperaturen fallen dort bis zum Morgen auf etwa minus 20 Grad. Tagsüber komme das Thermometer dann in vielen Regionen nicht aus dem zweistelligen Minusbereich heraus, prognostiziert der DWD. (szo/dpa)

zur Startseite