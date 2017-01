Unfälle und blockierte Straße Der Winter hat in Sachsen zum ersten Mal so richtig zugeschlagen. An manchen Stellen ging gar nichts mehr.

Ein querstehender Laster blockierte die B 98 bei Bischofswerda. © Toni Lehder

Schnee, Glätte und Sturm haben in der Nacht zu Mittwoch auf den Straßen einige Unfälle und Schäden verursacht. Auf der B 98 bei Bischofswerda wehte der starke Wind den Schnee mehr als 15 Zentimeter auf die Straße. Dies wurde einem tschechischen Laster-Fahrer zum Verhängnis. An einem Berg driftete das tonnenschwere Gespann gegen die Leitplanke der Gegenfahrbahn. Der Auflieger stellte sich quer und versperrte über Stunden die sonst stark befahrene Bundesstraße.

Auch in Großerkmannsdorf bei Radeberg wurden die winterlichen Verhältnisse einem Autofahrer zum Verhängnis. An einer Kreuzung fuhr er mit seinem Wagen gegen einen Telefonmasten. Dieser wurde so stark beschädigt, dass er durch den starken Wind hätte umkippen können. Die Feuerwehren aus Großerkmannsdorf und Radeberg rückten an, um dies zu verhindern. Mit Kanthölzern und Spanngurten wurde der angeknickte Mast gesichert.

Im Rödertal kam es aufgrund von Schneeverwehungen zu Straßensperrungen. So war die Kreisstraße zwischen Ohorn und Hauswalde nicht passierbar. Gleiches galt für die Straße zwischen Lichtenberg und Mittelbach. Dort kam man ab 8.30 Uhr wieder einigermaßen durch.

Auf der Bundesstraße 99 zwischen Görlitz und Zittau fuhr sich ebenfalls ein Lkw fest. Am Berg in Ostritz blieb das Fahrzeug liegen und drohte in den Straßengraben abzurutschen. Die B99 musste voll gesperrt werden.

Links zum Thema Sturm wirbelt Bahnverkehr durcheinander

Auch in anderen Regionen Sachsens führten Schnee, Glätte und Sturm zu Unfällen und Verkehrsbehinderungen. In Mittelsachsen standen ebenfalls Lkws auf den Bundesstraßen quer. Es kam vereinzelt zu Sperrungen. Die Polizeidirektion Chemnitz registrierte insgesamt 45 Verkehrsunfälle, dabei wurde eine Person verletzt. Nicht alle dieser Unfälle sind allerdings auf die Witterung zurückzuführen, sagte ein Polizeisprecher. Das befürchtete Verkehrs-Chaos blieb nach Angaben der Polizei in Sachsen aber aus.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt seit Dienstag vor Unwetter. Am Mittwochmorgen kann es wegen Tief „Axel“ in den drei Bundesländern zu starkem Gewitter kommen. Bis zur Nacht soll der starke Schneefall andauern. Behinderungen für Pendler erwartet die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben im Berufsverkehr am Mittwochmorgen nicht. (szo/dpa)

zur Startseite