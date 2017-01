Unfälle nach Eisregen und Schnee Spiegelglatte Straßen und Wege haben Autofahrern und Fußgängern im Osten von Sachsen zugesetzt. Es gab etliche Unfälle.

Glatte Straßen haben am frühen Dienstagmorgen in Teilen Sachsens für Unfälle gesorgt. Vor allem im Osten musste die Polizei nach eigenen Angaben öfter ausrücken. Auf der Bundesstraße 6 bei Kubschütz (Landkreis Bautzen) kollidierten zwei Autos, zwei Menschen wurden dabei verletzt. Rund um die Landeshauptstadt sei die Lage trotz Schnee und Glätte ruhig, erklärte die Polizei Dresden. In der Nacht habe es zwei Unfälle mit Blechschäden gegeben.

Überfrierender Regen am Montagnachmittag und Schneefall in der Nacht zum Dienstag sorgten im Landkreis Görlitz für zahlreiche Verkehrsunfälle. Insgesamt seien im gesamten Bereich der Polizeidirektion Görlitz 20 Unfälle registriert worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag auf Nachfrage. Auch leicht verletzte Personen habe es gegeben. Genauere Informationen werde es am Nachmittag geben, so der Polizeisprecher. Besonders betroffen sei der Südteil des Landkreises Görlitz gewesen. Hier habe es zusätzlich durch ständig wehenden Wind Schneeverwehungen gegeben.

Die Polizei bittet alle Autofahrer vorsichtig zu fahren und ausreichend Sicherheitsabstand zu halten. Häufig seien die Straßen unter der Schneedecke sehr glatt. „Wer irgendwie kann, sollte sein Auto heute stehen lassen und andere Verkehrsmittel nutzen“, sagte ein Polizeisprecher. In Ostritz ist am Bergfrieden am Dienstagmorgen ein Nissan in den Straßengraben gerutscht. Über die genaue Unfallursache konnte die Polizei zu diesem Zeitpunkt noch keine Auskunft geben.

Eisregen hatte bereits am Montagabend Straßen und Wege in gefährliche Rutschbahnen verwandelt. Die Polizei bestätigte am frühen Abend mehrere Glätteunfälle in Ostsachsen. Die meisten davon ereigneten sich im Raum Görlitz, aber auch bei Uhyst kollidierten zwei Pkw auf eisglatter Fahrbahn. Menschen kamen nach ersten Informationen dort nicht zu Schaden. Die Straße zwischen Uhyst und Taschendorf war für etwa Stunde gesperrt. Der Deutsche Wetterdienst hatte seit dem Nachmittag vor gefrierendem Regen auf sächsischen Straßen gewarnt. (dpa/szo)

