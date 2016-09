Und plötzlich war da ein Loch Vor Bautzens Krankenhaus sackte ein Stück Fahrbahn weg. Die Stelle wurde schnell repariert. Doch die Ursache ist noch unklar.

Am Montag wurde die abgesackte Stelle mit Bitumen geflickt. Auf einer viermal zweieinhalb Meter großen Fläche der Straße „Am Stadtwall“ in Bautzen hatte der Boden nachgegeben. © Carmen Schumann

Ein Stück Straße ist am Wochenende in Bautzen abgesackt. Etwa auf der Höhe des Eingangs zu den Oberlausitz-Kliniken bewegte sich auf der Parkfläche entlang der Straße „Am Stadtwall“ der Boden. Wie Stadtsprecher Tobias Schilling mitteilt, sackte eine vier Meter breite und zweieinhalb Meter lange Fläche etwa eine handbreit nach unten weg. Am Sonnabend und Sonntag musste die Straße deshalb für den Verkehr voll gesperrt werden.

„Nach dem Aufstellen von Warnschildern wurde die Stelle zunächst mit Bitumen auf einer Vlies-Unterlage provisorisch erneuert“, berichtet Schilling. Nach den Reparaturarbeiten, die am Montag erfolgten, konnte die Straße bereits am Abend desselben Tages für Bus und Pkw wieder freigegeben werden.

Derzeit wird Fernwärmeanschluss verlegt

Die Verwaltung kann noch nicht die Ursachen benennen, die zu der Absenkung der Stelle geführt hatten. Allerdings sei die Sackung nach und nach im Zusammenhang mit einer Baustellenumleitung erfolgt, so Schilling. Weil die Bautzener Energie- und Wasserwerke (EWB) auf Fahrbahnseite zum Klinikum hin derzeit Rohre für Fernwärme verlegen, werden Autos über die Parkflächen auf der gegenüberliegenden Seite an der Baustelle vorbeigeleitet. Seit dem 5. September installieren die EWB einen neuen Fernwärmeanschluss für das Krankenhausgelände. Die Verlegung der Fernwärmeleitung soll nach Angaben der EWB planmäßig am 30. Oktober abgeschlossen sein. Sie wird künftig das Haus versorgen, in dem sich einst die Frauen- und Kinderklinik befand. Zurzeit wird es von den Oberlausitz-Kliniken ausgebaut und modernisiert. Es soll als neues Ärztehaus „Am Stadtwall“ verschiedene Praxen zur ambulanten medizinischen Versorgung beherbergen.

Die Kosten für die Sanierung des Ärztehauses belaufen sich nach Angaben der Oberlausitz-Kliniken auf rund vier Millionen Euro. Die Fertigstellung ist für nächstes Jahr geplant. Hinter der ehemaligen Frauen- und Kinderklinik entsteht zudem ein Parkhaus mit etwa 170 Stellflächen. Dafür wurde im Mai dieses Jahres ein Gebäudetrakt an der Behringstraße abgerissen. Die Statue „Die Genesende“, die vor der Frauenklinik stand, wurde in den neuen Patientenpark des Krankenhauskomplexes umgesiedelt. Sie soll diesen Mittwoch am neuen Platz feierlich enthüllt werden.

