Und plötzlich ist da ein großes Loch Der drei Meter tiefe und fünf Meter große Trichter in einem Feld oberhalb des Landgutweges bei Dippoldiswalde entstand durch ein eingestürztes Bergwerk.

Rund drei Meter tief bei einem Durchmesser von rund 5 Metern ist dieses plötzlich entstandene Loch in einem Feld oberhalb des Landgutweges bei Dippoldiswalde. © Egbert Kamprath

Dippoldiswalde. Am 27. Dezember hatten Spaziergänger erstmals beobachtet, wie sich in einem Feld oberhalb des Landgutweges bei Dippoldiswalde der Boden senkt. In den darauf folgenden Tagen wurde das Loch immer größer. Jetzt ist der Tagebruch rund drei Meter tief bei einem Durchmesser von rund 5 Metern.

Das Oberbergamt in Freiberg wurde mittlerweile informiert. Der Trichter entstand durch ein eingestürztes Bergwerk, in dem im Mittelalter nach Silber gegraben wurde. In ganz Dippoldiswalde sind solche alten Bergwerke zu finden. Bei vielen ist die genaue Lage unbekannt, da die historischen Pläne nicht mehr existieren. Die Bergsicherung Freital arbeitet seit Jahren an der Sicherung des Altbergbaus. (Egbert Kamprath)

