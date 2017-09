Kolumne: Sächsisch betrachtet Und immer an die Bienen denken!

© Symbolfoto: dpa

IST das gerechte Politik? Da werden fleißige Arbeiterinnen in eine enge Unterkunft gepfercht, müssen tagein und tagaus unter freiem Himmel schuften und bekommen am Ende die Früchte ihres Schaffens rüde weggenommen. Mit genau einer solchen Tat brüstet sich jetzt Sachsens Landtagspräsident Matthias Rößler. Per Pressemitteilung ließ der CDU-Politiker verkünden, dass den im Innenhof des Parlaments aufgestellten Bienenstöcken 74 Kilo Honig entnommen wurde. Die süße Nascherei werde künftig an wichtige Staatsgäste verschenkt. Die Bienen, so heißt es, hätten zum Ausgleich Zuckerwasser bekommen, damit sie über den Winter kommen. Erinnert mich alles an die Indianer in Nordamerika. Nur war das damals Feuerwasser.

ERST die Indianer, dann die Bienen – und was passiert, wenn wir dran sind? Leider hat man als Bürger weder Stacheln, noch können wir mit Pfeil und Bogen umgehen. Unsereiner kann sich nur alle paar Jahre an der Wahlurne wehren. Ob man dann aber mit seinem Kreuz auch immer den Richtigen trifft, ist ungewiss. Fragen sie deshalb ihren Wahlkreisabgeordneten zur nächsten Sprechstunde doch unbedingt einmal, was er eigentlich von Bienen hält. Wenn er Ihnen dann nicht grinsend ein Gläschen Honig „Made im Landtag“ hinhält, können sie ihn beruhigt wiederwählen. Anderenfalls schwirren sie lieber ganz schnell ab.

zur Startseite