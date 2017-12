Unbekannter kapert Trilex-Zug Ein Triebwagen hat auf einem Abstellgleis am Bahnhof Görlitz gestanden, als ihn jemand in Gang setzte. Der Vorfall wirft Fragen auf.

Görlitz. Ein rätselhafter Vorfall beschäftigt die Verkehrsgesellschaft Trilex und die Bundespolizei. Am Freitagnachmittag ist eine noch unbekannte Person in einen Triebwagen eingedrungen, der auf einem Abstellgleis auf dem Bahnhofsgelände stand. Er oder sie setzte den Triebwagen sogar in Gang, doch wurde die Fahrt schnell von einer Barriere gestoppt. In den öffentlichen Verkehrsraum gelangte der Triebwagen nach Angaben des Zugbetreibers nicht.

Allerdings wirft der Vorfall viele Fragen auf. Denn gewöhnlich sind die Triebwagen abgeschlossen, und auch die Maschine lässt sich nicht ohne einen speziellen Schlüssel starten, teilte Trilex-Sprecher Jörg Puchmüller auf Anfrage mit. Nach ersten Erkenntnissen seien aber „alle Schlüssel da, wo sie sein sollen“, so Puchmüller. Weitere Details nannte er mit Hinweis auf die Ermittlungen der Bundespolizei nicht.

Trilex betreibt unter dem Beinamen „Die Länderbahn“ in der Oberlausitz unter anderem die Strecke Görlitz – Dresden. (SZ)

