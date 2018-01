Unbekannter hat Mitleid mit Petry Die Abgeordnete hat nun doch eine Einladung zum Pirnaer Neujahrsempfang. Von den Veranstaltern kam die aber nicht.

Lässt man sie vor der Tür stehen, wenn sie Freitagabend zum Empfang nach Pirna kommt? Frauke Petry muss bangen. © Daniel Förster

Pirna. Das Szenario um die zunächst ausgebliebene Einladung für Frauke Petry zum Pirnaer Neujahrsempfang am 12. Januar nimmt immer skurrilere Züge an. Petry hatte es zum Wochenanfang noch als Affront beklagt, dass sie als direkt gewählte Bundestagsabgeordnete im hiesigen Wahlkreis nicht zum Empfang in Pirna geladen ist. Die Stadt Pirna verteidigt die Nicht-Einladung. Ein errungenes Bundestagsmandat allein sei kein Garant für einen Platz auf der städtischen Einladungsliste, hieß es am Mittwoch aus dem Rathaus. Dann kommt am Donnerstag die vermeintliche Wende.

Gegen Mittag gibt eine Frau im Büro von Frauke Petry auf der Badergasse eine Einladung zum Neujahrsempfang ab. Es handelt sich um eine Originalkarte mit Rückmeldeschein, wie sie vor einigen Tagen an geladene Gäste verschickt wurde. Auf dem Umschlag ist nach Auskunft des Büros handschriftlich der Name der Bundestagsabgeordneten vermerkt. Die junge Dame habe sich als Frau Marx von der Stadtverwaltung vorgestellt, die Einladung abgegeben, und sei eilig wieder gegangen.

Wer ist Frau Marx?





Das Problem: Keiner der Veranstalter hat eine Frau Marx ins Petry-Büro geschickt. Die Stadt bekräftigt weiterhin, dass sie Frauke Petry nicht eingeladen hat. „Es gibt keine andere Meinung zu dem Punkt. Die Gegebenheiten haben sich im Bezug auf unsere ersten Aussagen nicht geändert“, sagt Stadtsprecher Thomas Gockel. Von der Volksbank stammt die Einladung ebenfalls nicht, auch der Verband der Selbstständigen – dritter Veranstalter des Pirnaer Neujahrsempfangs – habe Petry nicht eingeladen. Vom Verband stamme die Einladung definitiv nicht, sagt dessen Vorsitzender Tilo Kalkreiber.

Hat etwa ein Unbekannter Mitleid mit Frauke Petry und hat ihr seine Einladung überlassen? Im Petry-Büro ist man konsterniert. Ein Mitarbeiter hatte die Rückmeldekarte schon freudig ausgefüllt und wollte sie absenden. Nun ist wieder ungewiss, ob die Bundestagsabgeordnete beim Neujahrsempfang erscheinen wird.

Würde sie denn eingelassen? Stadtsprecher Thomas Gockel bleibt vage: „Es wird eine Regelung geben.“

Unterdessen hat sich in den sozialen Netzwerken eine muntere Diskussion um die Empfangsposse entwickelt. Die Meinungen sind geteilt. Die einen sagen, es sei völlig richtig, dass Frauke Petry nicht eingeladen werde und finden auch die Begründung der Stadt stichhaltig, Petry habe bisher nichts für die Region geleistet. Andere wiederum halten es für selbstverständlich, dass die direkt gewählte Bundestagsabgeordnete zu den kommunalen Neujahrsempfängen im Landkreis geladen wird. Nähme die Stadt Pirna ihre Begründung ernst, nach Leistung zu entscheiden, dann hätte kaum ein Mandatsträger die Chance auf Einlass, wird gewitzelt.

Der Vorstand der Wählervereinigung „Wir für Pirna – Freie Wähler“ kritisierte am Donnerstag das Vorgehen der Stadt scharf. „Wo kommen wir hin, wenn persönlich motivierte Leistungsbewertungen von Abgeordneten eine Voraussetzung für Einladungen zu Neujahrsempfängen darstellen?“, schreiben die Vorstände Ralf Böhmer, Thomas Gischke und Ralf Thiele in einer Stellungnahme. Ob man die politischen Ansichten von Frauke Petry möge oder nicht, dürfe bei der Einladung zu diesem offiziellen Anlass keine Rolle spielen. „Dialog und Auseinandersetzung mit dem Ziel, unser Pirna besser zu machen, sollten im Fokus stehen und nicht das Suchen nach einer pubertierend anmutenden Begründung für das ,Warum nicht‘.“

