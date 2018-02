Unbekannte überfallen Autohändler Mit einem Messer haben zwei Maskierte einen Autohändler in Zwickau überfallen und um mehrere hundert Euro gebracht.

Zwickau. Mit einem Messer haben zwei Maskierte einen Autohändler in Zwickau überfallen und um mehrere hundert Euro gebracht. Nachdem der 18-Jährige ihnen das Geld gegeben hatte, flohen die beiden zu Fuß, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Der Überfall ereignete sich bereits am frühen Montagnachmittag. (dpa)

