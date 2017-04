Unbekannte stellen immer wieder Pumpen ab Der Freistaat entschlammt derzeit weitere Teile des Kanals im Fasanengarten. Das sorgt für Ärger – bei Moritzburgern und Bauleuten.

Pumpen – wie diese am Venusbrunnen – sollen dafür sorgen, dass der Schlamm im Kanal trocken genug ist, um abgebaggert zu werden. Das ist derzeit ohnehin nicht leicht, erst recht, wenn die Arbeiten sabotiert werden. © Arvid Müller

Seit Wochen sorgen große Strom-Dieselaggregate am Kanal im Moritzburger Fasanengarten für Gestank und Lärm. Sehr zum Verdruss vieler Moritzburger, die dort und in den angrenzenden Gärten Ruhe und Erholung suchen. SZ-Leser Otmar Schwalbe hatte sich mit einem Brief an die SZ gewandt, weil er fand, dass der enorme Aufwand aufgrund der hohen Wasserstände der umliegenden Teiche und des Grundwassers offenbar nicht den erwünschten Erfolg bringt. Aus seiner Sicht wäre es sinnvoller, zu warten, bis der Kanal von allein trockener wird, was in den Sommermonaten oft der Fall sei, statt ihn mit aller Gewalt leerpumpen zu wollen.

Inzwischen hat der zuständige Staatsbetrieb sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) auf eine Anfrage der Redaktion geantwortet. Darin heißt es unter anderem: Als künstliches Gewässer ist der 1 848 Meter lange Kanal zwischen dem Oberen Großteich und dem Fasanenschlösschen ein wichtiger Bestandteil der Moritzburger Kulturlandschaft. In den vergangenen Jahren sei der Kanal durch Laubeintrag und damit verbundener Schlammbildung und Pflanzenwuchs zunehmend verlandet.

Es drohte der schleichende Verlust. „Der Freistaat Sachsen als Eigentümer des Kanals, vertreten durch den SIB, unternimmt daher seit 2015 Sanierungsmaßnahmen am Kanal zu dessen dauerhafter Sicherung unter Aufrechterhaltung der Gewässerfunktion.“ Hierfür werde der Kanal auf seiner gesamten Länge entschlammt, das historische Gewässerprofil wiederhergestellt, Bewuchs mit Schwimmpflanzen entfernt und zurückgedrängt sowie Bäume im Uferbereich beseitigt.

Weiter heißt es vom SIB: „Die Arbeiten am Kanal werden abschnittsweise durchgeführt, um die Eingriffe in das Gewässer sowie Flora und Fauna zu minimieren. Die Arbeiten im Abschnitt 1b sind 2015/16 erfolgt. Derzeit wird in Abschnitt 1a und 2b gearbeitet. Die Abschnitte 3 und 2a sollen 2017/18 und 2018/19 folgen.“ Die Sanierungsarbeiten würden jeweils im besucherschwachen Winterhalbjahr durchgeführt, welches außerdem im meteorologischen Mittel trockener als das Sommerhalbjahr ist, wie Messwerte der Wetterstation in Dresden-Klotzsche zeigen.

„Während der Baumaßnahmen sind die zu bearbeitenden Gewässerabschnitte trocken zu halten, jedoch die Entwässerungsfunktion des Gesamtkanals aufrechtzuerhalten. Hierfür werden Wasserhaltungen aufgebaut und dauerhaft betrieben.“ Bisher kamen Dieselaggregate für den Betrieb der notwendigen Pumpen zum Einsatz. Am 12. April wurde der Betrieb der Pumpen auf einen Baustromanschluss der Gemeinde Moritzburg umgestellt und die Dieselaggregate zumindest im Bereich der Gärten außer Betrieb genommen, um die Lärmbelästigung zu minimieren.

„Leider wurden die Aggregate in den zurückliegenden Wochen mehrfach unbefugt ausgeschaltet, wodurch trockengelegte Arbeitsbereiche wieder geflutet wurden, was zu einer Verzögerung der Arbeiten führte“, heißt es weiter vom SIB. Wie die SZ von Bürgermeister Jörg Hänisch erfuhr, legten Unbekannte auch am Osterwochenende wieder Pumpen im Bereich der Gärten lahm. Damit gerate das geplante Bauende Mitte Mai in Gefahr.

Für die Baumaßnahme am gesamten Moritzburger Kanal stellt der Freistaat Sachsen insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 1 738 000 Euro zur Verfügung.

