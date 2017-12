Unbekannte „entführen“ Nussknacker

© dpa

Bad Schlema. Einen rund 30 Kilogramm schweren Nussknacker haben Unbekannte kurz vor Weihnachten in Bad Schlema bei Aue gestohlen. Die Eigentümer hatten das Fehlen des hölzernen Nussknackers am Morgen des 23. Dezembers bemerkt, teilte die Polizei am Montag in Chemnitz mit.

Die etwa 85 Zentimeter hohe Holzskulptur stand den Angaben zufolge auf einem umfriedeten Grundstück in der Parkstraße. Über den genauen Wert des Nussknackers konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. (epd)

