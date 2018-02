Umzug als Bildungsreise

Hildegard und Ernst Öffner zogen vom Westen in den Osten.

Mal schnell irgendwohin reisen, kann jeder. Will man aber die Menschen vor Ort wirklich kennenlernen, muss man da auch leben. Ernst Öffner und seine Frau Hildegard haben genau das getan.

Sie wollten unbedingt wissen, wie der Osten tickt. Als der ehemalige evangelische Regionalbischof von Augsburg in den Ruhestand geht, nimmt sich das Paar eine Wohnung in Kalkhorst, einer kleinen Gemeinde im Klützer Winkel in Nordwestmecklenburg. Vier Jahre bleiben sie dort, bevor sie nach Neuendettelsau in Franken ziehen.

Wir haben das Ehepaar im Rahmen der Dreharbeiten zur Serie „Die kleine Deutsche Einheit“ getroffen. Sie berichten davon, wie die Einheimischen auf die Neuen aus dem Westen reagiert haben. (two)

