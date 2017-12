Umweltzone zeigt Wirkung

Umweltzone in Leizig: Gesundheitsbelastung deutlich gesenkt. © dpa

Leipzig. Am 1. März 2011 wurde in Leipzig eine Umweltzone eingerichtet. Eine Studie zeigt jetzt: Ruß und Ultrafeinstaub wurden um mehr als die Hälfte reduziert. „Die Belastung mit den besonders gesundheitsgefährlichen Bestandteilen im Feinstaub ist deutlich gesunken“, heißt es in der Studie, die vom Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) und des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung (TROPOS) durchgeführt wurde.

Wissenschaftler beider Einrichtungen hatten die Einführung der Umweltzone von Anfang an mit einem Sondermessprogramm begleitet und über sieben Jahre wissenschaftlich untersucht. „Die Umweltzone war damit eine sinnvolle und erfolgreiche Maßnahme der Stadtverwaltung Leipzig für den Schutz der Gesundheit ihrer Bürger“, fasste der Luftexperte Dr. Gunter Löschau vom LfULG zusammen.

Auch wenn die Gesamtmasse des Feinstaubes durch die Modernisierung der Fahrzeuge nur wenig vermindert wurde, konnten die Wissenschaftler belegen, dass die anfangs heftig diskutierte Umweltzone deutlich zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung beiträgt.

Leipzig hatte die Umweltzone von Beginn an mit der höchsten Regulierungsstufe eingeführt. Seitdem dürfen nur noch Fahrzeuge mit grüner Plakette in das Gebiet einfahren. Es umfasst rund zwei Drittel der Stadtfläche bis an den Autobahnring und ist damit größer als Umweltzonen in anderen Städten. Für diese Maßnahme wurde die Stadt Leipzig damals heftig kritisiert.

Die Stadt zog nun ein positives Fazit: „Die Einführung der Umweltzone in Leipzig war im Rahmen unserer gesetzlichen Verantwortung ein konsequenter Schritt, um eine deutliche Verbesserung des Gesundheitsschutzes der Leipziger Bevölkerung und der Besucher der Stadt zu erreichen“, konstatierte Heiko Rosenthal, Bürgermeister für Umwelt, Ordnung, Sport der Stadt Leipzig. Von Beginn an hatte Leipzig nur Kraftfahrzeuge mit grüner Plakette zugelassen, was die Modernisierung deutlich beschleunigt und so den Partikelausstoß der Fahrzeuge sehr schnell reduziert hat. (szo)

