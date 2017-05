Überraschung aus den Anden Roland Häcker hat besondere Haustiere. Sie sind der Besuchermagnet in seinem Heimatdorf.

Roland Häcker aus Goes füttert seine flauschigen Lieblinge Prinz und Ali. © Norbert Millauer

Pirna. Den 10. November 2011 wird Roland Häcker aus Goes nicht vergessen. Es ist sein 55. Geburtstag. Abends soll die große Feier mit Freunden und Verwandten stattfinden. Die Vorbereitungen laufen. Plötzlich fährt ein großer Transporter auf den Innenhof. Zwei Alpakas werden aus dem Wagen geführt. „Ich war im ersten Moment total baff“, erinnert sich Häcker und muss heute noch schmunzeln. Dann kommt seine Frau Christiane dazu und klärt ihren Mann auf: Die Tiere sind ein Geschenk zu seinem Geburtstag. Die Überraschung ist gelungen! Denn schon oft hatte Roland Häcker im Familien- und Freundeskreis von Alpakas geschwärmt, die er zum ersten Mal in einem Zoo bewundert hatte. „Die Tiere sind ruhig und sehr intelligent, sie haben eindrucksvollen Augen. Ich finde sie majestätisch“, beschreibt der Goeser die Faszination für diese etwas ungewöhnlichen Haustiere mit südamerikanischen Wurzeln.

Sein erster Gedanke damals? „Wie soll ich die beiden über den Winter bekommen?“ Nicht die Kälte ist das Problem der Alpakas, die eigentlich in den hohen Anden zu Hause sind und locker zweistellige Minusgrade verkraften. „Aber sie dürfen nicht nass werden“, berichtet Häcker. Für seine neuen Lieblinge ist ihm nichts zu teuer. Kurzerhand kauft er ein Gartenhaus aus Holz mit offenem Eingang, das er in dem Gehege hinter seinem Haus aufstellt. So können die neuen Hofmitglieder je nach Belieben im Warmen kuscheln oder sich im Freien aufhalten. Roland Häcker will nichts falsch machen. Um die zwei richtig zu versorgen, nimmt er an einem Sachkundelehrgang für Alpaka-Haltung teil, der von einer Alpaka-Farm bei Stolpen angeboten wird. Von dort stammen die Tiere auch.

Mittlerweile gehören Prinz und Ali fest zur Familie. Wenn Roland Häcker sich dem Gatter nähert, kommen die beiden sofort angelaufen in der Hoffnung auf eine Extra-Portion Futter. Enttäuscht werden sie selten. Es sind genügsame Tiere, die im Sommer Gras und Äpfel fressen und im Winter Heu. Allerdings mischt Häcker dem Futter ein Granulat bei, denn die Tiere benötigen Extra-Mineralstoffe.

Die zwei Haustiere sind nicht nur Kostgänger. Schließlich liefern sie der Familie Häcker wertvolle Wolle. Einmal im Jahr werden die beiden geschoren. „Aus der Wolle lassen wir uns Bettwäsche und Bekleidung machen“, berichtet Häcker.

Klar ist, dass die beiden Exoten von Roland Häcker nicht nur die Attraktion beim Enkelkind sind. Prinz und Ali haben das Zeug, zu den Stars von ganz Goes zu avancieren. „Oft kommen Kindergartengruppen und Spaziergänger, die fragen, ob sie sich mal die Tiere aus der Nähe anschauen dürfen.“ Sie dürfen. Aber streicheln lassen sich die zwei nur von Roland Häcker. Fremden gegenüber sind sie scheu.

Winterspaziergang über die Felder

Im Winter dürfen Prinz und Ali dann über den Zaunrand gucken. Gemeinsam mit einem Freund führt Roland Häcker seine Alpakas am Halfter über die Felder bei Goes aus. Ausgebüxt sind ihm die beiden übrigens noch niemals. Pläne zur professionellen Alpaka-Zucht hat der technische Angestellte trotz Zertifikat indes nicht. Auch möchte er sich keine weiteren Alpakas zulegen. „Das wäre dann doch zu aufwendig“, erklärt Häcker. Dann nimmt er sich den grünen Eimer, um seinen beiden Lieblingen noch eine paar Leckerlis zu geben. Keine Frage: Sie haben es gut in Goes.

