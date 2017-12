Über den Kreisverkehr gedonnert Zwei Schwerverletzte – das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich Mittwochabend auf der B 6 am Fischbacher Kreisel ereignet hat. Ein Rentner hatte den Kreisverkehr übersehen.

Das Auto landete am Ende auf dem Feld neben dem Kreisverkehr. © Rico Löb

Arnsdorf. Auf der B 6 bei Fischbach hat sich am Mittwochabend ein schwerer Unfall ereignet. Ein Ehepaar war gegen 19.25 Uhr mit einem Mercedes aus Richtung Bischofswerda kommend in Richtung Dresden unterwegs. In Höhe des Kreisverkehres Fischbach fuhr der Wagen nicht um den dortigen Kreisel herum, sondern genau über diesen hinweg. „Der 80-jährige Fahrer hat den Kreisverkehr scheinbar glattweg übersehen“, so Thomas Knaup von der Pressestelle der Polizei. Das Auto flog über den Kreisverkehr, überschlug sich und krachte mit voller Wucht gegen ein größeres Verkehrszeichen. Zum Schluss landete der Mercedes auf einem Feld.

Der Fahrer und die 76-jährige Beifahrerin Insassen wurden nach Polizeiangaben dabei schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehren aus Arnsdorf und Fischbach rückten mit zehn Kameraden an, um den Rettungsdienst zu unterstützen. Außerdem musste die Unfallstelle ausgeleuchtet werden, damit Polizei und Unfallforschung die Ermittlungen zur Unglücksursache aufnehmen konnten.

Warum genau der Mann am Steuer des Autos über den Kreisverkehr fuhr, ist noch unklar. Aufgrund der Bergung der Verletzten und der Beräumung der Unfallstelle kam es zu Verkehrsbehinderungen. (szo)

