TV-Fahndung nach vermisstem Kind

Wer hat Ella gesehen? Die Polizei bittet bei der Suche nach dem sechsjährigen Mädchen aus Großenhain nun die Bürger um Mithilfe. © privat

Die Polizei sucht deutschlandweit nach der vermissten Ella Z. aus Großenhain. In der kommenden Woche will auch das ZDF über den Fall berichten, so der Vater der 6-Jährigen, Marko Lemke. Am Freitag werde ein Fernsehteam bei ihm vorbeikommen. Zeitungen in ganz Deutschland haben bereits über die Suche berichtet und auch über die sozialen Netzwerke ist der Fall bekannt geworden.

Links zum Thema Fahndung nach Ella übers Fernsehen

Wie der Vater von Ella am Mittwoch sagte, habe er in den vergangenen Monaten kein Lebenszeichen seiner vermissten Tochter erhalten. Es gebe keine Hinweise, wo sich das Mädchen, für das er gerichtlich das Sorgerecht in den wichtigen Punkten Aufenthaltsbestimmung, Kita und Schule zugesprochen bekommen hat, aufhalte. Vermutungen, die Mutter habe sich mit Ella nach der Eskalation des Sorgerechtsstreits im Frühjahr ins Ausland abgesetzt, hätten sich bis jetzt nicht bestätigt. Die Staatsanwaltschaft habe das Verfahren mittlerweile eingestellt und deshalb wäre nun die Polizei im Sinne eines Vermisstenfalles eingeschaltet worden. (SZ)

zur Startseite