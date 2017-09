Türkische Schleuser Ein 31-jähriger Angeklagter gibt zu, 254 Menschen aus Syrien und dem Irak nach Deutschland geschmuggelt zu haben. Gezahlt wurde im Erfolgsfall.

© dpa

Ein 31-jähriger Angeklagter hat am Landgericht Dresden gestanden, 254 Menschen aus Syrien und dem Irak nach Deutschland eingeschleust zu haben. Zum Prozessauftakt am Mittwoch stellte das Gericht dem ungelernten Textilarbeiter Ridvan Y. aus Istanbul für ein „werthaltiges und glaubhaftes“ Geständnis eine Freiheitsstrafe zwischen dreieinhalb und viereinhalb Jahren in Aussicht. Die Beweisaufnahme nach Y.s längerer Einlassung zog sich bis in den späten Nachmittag.

Der Angeklagte stellte sich als ein eher kleines Licht dar, das auch nicht vermögend sei. Er sei ausgestiegen, weil er kein Geld mehr erhalten habe. Sichtlich überrascht zeigte der Staatsanwalt dem 31-Jährigen ein Foto von dessen Facebook-Seite, auf dem Y. vor einem BMW posiert. Das sei nicht sein Auto, aber es habe ihm gefallen, entgegnete der Angeklagte. Das darf getrost bezweifelt werden, denn der BMW findet sich noch öfters in dem Sozialkanal des Angeklagten. Die Limousine sei auch auf ihn zugelassen. Nach Erkenntnissen der Bundespolizei hat der Türke als Mitglied einer Bande zwischen 2014 und Mitte 2016 für den Transport der Flüchtlinge vom Nordirak über die Türkei und den Balkan nach Österreich und vor allem in die Bundesrepublik gesorgt. 26 Fahrten hat die Staatsanwaltschaft nun angeklagt – 254 Menschen, vom Baby bis zum Rentner wurden auf verschiedenen Routen durch halb Europa gefahren und auf dem langen Weg in Hotels und angemieteten Wohnungen vorübergehend untergebracht. Gezahlt wurde im Erfolgsfall – wenn die Geschleusten ihr Ziel erreicht hatten.

Y. und weitere Komplizen gerieten im Herbst 2014 ins Visier der Ermittler, nachdem die Polizei in Altenberg, am Dresdner Hauptbahnhof und an der Autobahn 17 Gruppen von Syrern aufgegriffen hatte. Im Dezember 2016 wurde er bei der Einreise aus der Türkei am Flughafen in Frankfurt/Main festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die Bande soll pro Geschleusten mindestens 8 000 Euro kassiert haben. 250 Euro soll Y. erhalten haben.

Ein Mustaffer A. ist laut Y. Chef der Bande, zu der rund 40 bis 50 Mitglieder zählten. Der zuständige Ermittler der Bundespolizei berichtete, er habe schon 2003 gegen A. ermittelt. A. wurde inzwischen in der Türkei verhaftet. Y. habe viele Entscheidungen selbst getroffen, das weise auf großes Vertrauen zwischen ihm und A. hin.

Der Prozess dauerte zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch an.

