Tschüss Sachsen, hallo Welt

Auf ihrem Weg nach Winnipeg in Kanada besuchte die Moritzburgerin Alexandra Sippach auch New York. © Ronald Bonß

Zehn Monate kein Mathematikunterricht – das war das Beste an dem Schuljahr im Ausland, sagt Alexandra Sippach. „Ich dachte mir, wenn ich nicht muss, lass ich es.“ Die 17-jährige Moritzburgerin lernte zehn Monate an einer Highschool im kanadischen Winnipeg. Statt Mathe belegte sie drei Kunstkurse – und entdeckte ihr Talent. Jetzt besucht die Elftklässlerin den Kunst-Leistungskurs am Coswiger Gymnasium. „Ich wollte in einem anderen Land leben“, erzählt Alexandra Sippach. „Die Kultur erleben und mehr als Urlaub machen.“ In der siebten Klasse war sie für einen Schüleraustausch in Frankreich, später nahm ihre Familie eine Gastschülerin aus China auf. „Da kam ich auf die Idee, das auch zu machen.“ Nach der zehnten Klasse setzte sie für ein Schuljahr aus und ging nach Kanada.

In Sachsen ist sie damit die Ausnahme. Der Freistaat rangiert nach Angaben des Bildungsberaters Weltweiser im Vergleich der Bundesländer auf dem viertletzten Platz – vor Thüringen, Bayern und dem Saarland. Nur 1,61 Prozent der 15- bis 17-Jährigen in Sachsen besuchen eine Schule im Ausland. In Hamburg sind es mehr als acht Prozent, in Berlin immerhin noch 4,42 Prozent. Deutschlandweit gingen im Schuljahr 2016/17 etwa 16 400 Schüler für mehr als drei Monate ins Ausland. Das sind weniger als im Vorjahr. 2010 waren es noch rund 20 000 Schüler.

Begehrt auf dem Arbeitsmarkt



Ein Großteil der Austauschschüler ist weiblich, nur zehn Prozent der Kunden von Horst Rindfleisch sind Jungs. Beliebtestes Gastland ist seit Jahren mit Abstand die USA, vor England und Kanada. Die meisten Gymnasiasten gehen nach der neunten oder zehnten Klasse für ein Schuljahr ins Ausland. Oberschüler haben erst nach ihrem Abschluss die Möglichkeit, ein Auslandsschuljahr zu absolvieren.

Nach sechs Monaten wird das Gastland zur Heimat, beschreibt Alexandra Sippach ihre Erfahrung. „Man taucht in die Kultur ein, fängt an, in der Fremdsprache zu denken.“ Auch die Gastfamilie wird zur Familie. Sie war schon die achte Austauschschülerin in ihrer Winnipeger Familie, mit ihren zwei jüngeren Gastbrüdern verstand sie sich gut.

Zurück am Coswiger Gymnasium fehlt ihr das kanadische Schulleben. „Hier quäle ich mich morgens aus dem Bett“, sagt sie. „In Kanada war ich voll motiviert.“ Unterrichtsbeginn ist dort nicht vor 8.45 Uhr, dann sammeln sich alle für die Nationalhymne. Der Schulalltag sei aber viel lockerer als in Deutschland, der Umgang mit den Lehrern nicht so distanziert. „Wir hatten die Telefonnummern und E-Mail-Adressen der Lehrer und auch privaten Kontakt“, erzählt sie.

Viele Eltern, die Horst Rindfleisch berät, haben vor allem Fragen zur Finanzierung, zur Gastfamiliensuche und zum Ansprechpartner vor Ort. Ein Jahr in den USA oder England kostet ab 10 000 Euro, Neuseeland und Australien kosten ab 15 000 Euro. Ein Auslandsschuljahr in Brasilien kostet etwa 6 800 Euro. „Viele Eltern und Schüler wissen jedoch nicht, dass es ein staatliches Förderprogramm gibt“, sagt der Berater, das Schüler-Auslandsbafög. Das muss nicht zurückgezahlt werden. Der Förderbetrag wird nicht nach dem Einkommen der Eltern berechnet, es zählen vor allem soziale Kriterien, wie etwa die Anzahl der Geschwister. Geht ein Schüler mindestens ein halbes Jahr an eine ausländische Schule, kann er mit bis zu 504 Euro pro Monat gefördert werden. Außerdem zahlt der Staat Reisekostenzuschläge.

Auch Oberschüler werden gefördert – allerdings nur, wenn sie sich verpflichten, nach dem Auslandsschuljahr das Abitur nachzuholen. „Ich empfehle auch, dass die Jugendlichen sich in der Vorbereitungsphase bis zur Abreise einen Nebenjob suchen, um das Jahr mitzufinanzieren“, sagt Horst Rindfleisch. Es besteht auch die Möglichkeit, sich für ein Stipendium zu bewerben – etwa für das Parlamentarische Patenschafts-Programm des Bundestags.

